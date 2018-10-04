МИД Украины предложил исключить Россию из СБ ООН за «кибератаки»
- Reuters
Об этом в своём Facebook написала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
«Такая откровенная преступность намерений России — взламывать компьютерные системы ОЗХО, Совместной рабочей группы, чтобы сделать невозможными расследования преступлений, совершённых Россией, — это откровенная дикость и нецивилизованность», — сказала она.
По словам дипломата, данная информация должна «окончательно открыть глаза всем» на то, что Россия не должна оставаться в СБ ООН.
Она отметила, что выбор Украины, как и «выбор Британии, Нидерландов и других партнёров», заключается в тщательном расследовании, соблюдении прав и использовании механизмов восстановления справедливости, в том числе через Международный суд ООН.
4 октября Нидерланды заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны российских граждан.
В российском внешнеполитическом ведомстве данные заявления назвали шпиономанией.