МИД Украины предложил исключить Россию из СБ ООН за «кибератаки»

Короткая ссылка
МИД Украины считает, что обнародованная 4 октября информация о якобы проведённых Россией кибератаках окончательно убеждает в том, что стране не место в Совете Безопасности ООН.
МИД Украины предложил исключить Россию из СБ ООН за «кибератаки»
  • Reuters

Об этом в своём Facebook написала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«Такая откровенная преступность намерений России — взламывать компьютерные системы ОЗХО, Совместной рабочей группы, чтобы сделать невозможными расследования преступлений, совершённых Россией, — это откровенная дикость и нецивилизованность», — сказала она.

По словам дипломата, данная информация должна «окончательно открыть глаза всем» на то, что Россия не должна оставаться в СБ ООН.

Она отметила, что выбор Украины, как и «выбор Британии, Нидерландов и других партнёров», заключается в тщательном расследовании, соблюдении прав и использовании механизмов восстановления справедливости, в том числе через Международный суд ООН.

4 октября Нидерланды заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны российских граждан.

В российском внешнеполитическом ведомстве данные заявления назвали шпиономанией

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить