Франция выразила солидарность затронутым кибератаками союзникам

Министерство иностранных дел Франции выразило солидарность союзникам Парижа и международным организациям, которые были затронуты кибератаками.

Об этом говорится в сообщении французского внешнеполитического ведомства.

«Великобритания подверглась нескольким кибератакам, авторство которых было определено как Российская военная разведка (ГРУ)», — заявили в министерстве.

В Париже добавили, что Нидерланды также сообщили о воспрепятствовании кибератаке против информационных систем ОЗХО.

Как заявили в МИД Франции, «озвученные факты серьёзны и вызывают тревогу».

«Франция выражает полную солидарность со своими союзниками и международными организациями, ставшими мишенями таких атак», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Канада поддержала обвинения России в кибератаках.