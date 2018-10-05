Франция выразила солидарность затронутым кибератаками союзникам

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел Франции выразило солидарность союзникам Парижа и международным организациям, которые были затронуты кибератаками.

Об этом говорится в сообщении французского внешнеполитического ведомства.

«Великобритания подверглась нескольким кибератакам, авторство которых было определено как Российская военная разведка (ГРУ)», — заявили в министерстве.

В Париже добавили, что Нидерланды также сообщили о воспрепятствовании кибератаке против информационных систем ОЗХО.

Как заявили в МИД Франции, «озвученные факты серьёзны и вызывают тревогу». 

«Франция выражает полную солидарность со своими союзниками и международными организациями, ставшими мишенями таких атак», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Канада поддержала обвинения России в кибератаках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить