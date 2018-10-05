Франция выразила солидарность затронутым кибератаками союзникам
Об этом говорится в сообщении французского внешнеполитического ведомства.
«Великобритания подверглась нескольким кибератакам, авторство которых было определено как Российская военная разведка (ГРУ)», — заявили в министерстве.
В Париже добавили, что Нидерланды также сообщили о воспрепятствовании кибератаке против информационных систем ОЗХО.
Как заявили в МИД Франции, «озвученные факты серьёзны и вызывают тревогу».
«Франция выражает полную солидарность со своими союзниками и международными организациями, ставшими мишенями таких атак», — отметили в ведомстве.
Ранее стало известно, что Канада поддержала обвинения России в кибератаках.