Канада поддержала обвинения России в кибератаках

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Канада поддержала союзников и обвинила Россию в кибератаках. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД страны.
Канада поддержала обвинения России в кибератаках
  • © pixabay.com

«Сегодня Канада присоединяется к своим союзникам в выявлении и разоблачении серии вредоносных кибератак российских военных. Эти акты являются частью более широкой деятельности российского правительства, которая выходит далеко за рамки надлежащего поведения, демонстрирует пренебрежение международным правом и подрывает основанный на правилах международный порядок», — говорится в сообщении.

Дипломаты призвали «всех, кто ценит этот порядок, объединиться в его защиту».

Как заявили в ведомстве, правительство Канады считает, что есть большая вероятность, что российская военная разведка стоит за кибератакой на WADA в 2016 году.

Ранее Минюст США обвинил семерых «сотрудников ГРУ» в кибератаках.

Позднее американское ведомство назвало имена россиян, подозреваемых в кибератаках.

С обвинениями в адрес российских граждан выступили и власти Нидерландов, утверждавшие, что сумели предотвратить «кибератаку на ОЗХО». 

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