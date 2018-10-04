Минюст США обвиняет семь «сотрудников ГРУ» в кибератаках

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Представители Минюста США в ходе пресс-конференции объявили о предъявлении семерым «сотрудникам ГРУ» обвинений в кибератаках.
Минюст США обвиняет семь «сотрудников ГРУ» в кибератаках
  • © Reuters

«Сегодня мы объявляем обвинения против семерых российских военных офицеров за нарушения ряда законов США и злонамеренную киберактивность против США и их союзников», — сказал помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс.

Как заявили в Минюсте США, атаки были совершены, в частности, на лабораторию в Швейцарии, проводившую анализ вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали, а также на такие организации, как WADA и ФИФА.

Отмечается, что, по их данным, атаке также подверглась ядерная компания Westinghouse.

«Наши обвинения касаются тех же россиян, которые были задержаны в Гааге, а также их коллег в Москве. Они обвиняются в сговоре с целью взлома данных лиц в организациях в Соединённых Штатах, Канаде и Европе для получения информации или доступа к ней, чтобы использовать её в интересах Российской Федерации», — добавил Демерс.

Ранее власти Нидерландов заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян, подозреваемые будут высланы из страны.

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