США назвали имена подозреваемых в кибератаках россиян

Министерство юстиции США опубликовало данные о личностях подозреваемых в кибератаках российских граждан.

Как следует из опубликованных данных, ими являются Алексей Моренец (41 год), Евгений Серебряков (37 лет), Иван Ермаков (32 года), Артём Малышев (30 лет), Дмитрий Бадин (27 лет), Олег Сотников (46 лет) и Алексей Минин (46 лет).

По утверждению американской стороны, они являются офицерами ГРУ.

Ранее Минюст США обвинил семь «сотрудников ГРУ» в кибератаках.

По данным американских властей, атаки были совершены на лабораторию в Швейцарии, проводившую анализ вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали, а также на WADA и ФИФА.