«Западная шпиономания»: на чём основано обвинение США семерых российских граждан в кибератаках на Америку и Европу

Министерство юстиции США обвинило семерых россиян в организации кибератак в Европе, США и Канаде. По данным ФБР, «сотрудники российских спецслужб» устроили кибервзлом нескольких спортивных организаций, компании Westinghouse, а также химлаборатории в Швейцарии, где проводился анализ использованного при отравлении Скрипалей вещества. Ранее 4 октября правительство Нидерландов сообщило о высылке четырёх россиян якобы в связи с попыткой осуществления кибератаки на ОЗХО. Обвинение голландскими властями РФ — не первое в череде русофобских кампаний, предпринимаемых Западом, считают эксперты. По их мнению, Нидерланды поддержали «легкомысленную позицию» Лондона в отношении России в тот момент, когда «британской короне понадобились доказательства злонамеренных действий российских спецслужб».

Минюст США предъявил обвинения семерым «сотрудникам российских спецслужб», которые, по утверждению ведомства, проводили кибервзломы в Европе, США и Канаде.

«Сегодня мы предъявляем обвинения семерым российским военным офицерам в нарушениях ряда законов США и злонамеренной киберактивности против США и их союзников», — заявил помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс.

По информации ФБР, российских «хакеров», которых ведомство также причисляет к «сотрудникам ГРУ», зовут Артём Малышев, Олег Сотников, Иван Ермаков, Алексей Минин, Алексей Моренец, Дмитрий Бадин и Евгений Серебряков. При этом ФБР не заботит тот факт, что организации «ГРУ» в России не существует уже восемь лет.

По словам представителей бюро расследований, жертвами кибератак стали американская компания Westinghouse, несколько спортивных организаций (WADA, USADA, ФИФА, IAAF), а также химическая лаборатория в Швейцарии, которая исследовала вещество, якобы использованное при покушении на Сергея и Юлию Скрипаль.

Однако в WADA сообщили, что последняя атака хакеров произошла в 2016 году, после чего в организации усилили защиту.

«Нет свидетельств попыток взлома систем WADA с 2016 года», — заявил Интерфаксу главный менеджер агентства по медиаотношениям Джеймс Фицджеральд в четверг.

Ранее 4 октября правительство Нидерландов сообщило о высылке из страны четверых российских граждан, которые якобы пытались осуществить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом журналистам заявила министр обороны страны Анк Бейлевелд.

В ходе пресс-конференции голландские официальные лица представили паспорта якобы причастных к произошедшему четырёх граждан России, а также продемонстрировали изображения, на которых виден автомобиль с антенной и оборудованием, с помощью которых, по утверждению голландской стороны, был произведён взлом. Кроме того, представители Нидерландов обнародовали имена «сотрудников ГРУ, причастных к кибератаке»: Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин.

De #MIVD onthult álle details: nu het taxi-bonnetje van een van de inlichtingenofficieren. pic.twitter.com/RZLFsw6mRH — Fons Lambie (@fonslambie) 4 октября 2018 г.

Амстердам утверждает, что подозреваемые в кибератаке на ОЗХО намеревались получить доступ к файлам расследования по делу о крушении на Украине малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17.

Между тем голландская служба военной разведки и безопасности не исключает, что взлом системы ОЗХО связан с расследованием инцидента в Солсбери.

«На данный момент сложно сказать, почему атака была направлена на ОЗХО. Это невозможно понять на основе информации, полученной с изъятого у них оборудования. Но мы знаем, что они пытались проникнуть в сеть ОЗХО в то время, когда велось расследование дела Скрипаля», — передаёт ТАСС слова руководителя голландской службы военной разведки Онно Эйхелсхейма.

В связи с предъявленными РФ обвинениями в голландский МИД был вызван временный поверенный в делах России.

Угроза санкциями

Утром 4 октября правительство Великобритании также обвинило РФ в кибератаках — на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в августе прошлого года. В заявлении, опубликованном британским МИД, говорится, что местные власти «практически с полной уверенностью» считают, что ГРУ организовало серию кибератак по всему миру, в том числе на Демократическую партию США во время президентских выборов в США 2016 года.

Позднее глава британского внешнеполитического ведомства Джереми Хант, осуждая действия Главного разведывательного управления, обратился к странам-союзникам.

«Действия ГРУ являются безрассудными и беспорядочными. Наше послание ясно: вместе с союзниками мы будем разоблачать и реагировать на попытки ГРУ подорвать стабильность», — передаёт BBC слова Ханта.

Кроме того, Хант пригрозил Москве новыми санкциями.

Как утверждает агентство Press Assosiation, в отношении России могут быть дополнительно введены санкционные меры в связи с наличием «веских доказательств» попытки совершить хакерскую атаку на ОЗХО.

#Breaking Foreign Secretary Jeremy Hunt says Russia could face further sanctions in the wake of “hard evidence” the Russian military hacked the global chemical weapons watchdog investigating the Salisbury nerve agent attack pic.twitter.com/53XwSW7lrQ — Press Association (@PA) 4 октября 2018 г.

Позднее премьер-министры Великобритании и Нидерландов Тереза Мэй и Марк Рютте обвинили Россию в «пренебрежении мировыми ценностями».

«Эта попытка получить доступ к защищённым системам международной организации, которая работает над освобождением мира от химического оружия, снова демонстрирует, что ГРУ пренебрегает мировыми ценностями и правилами, которые призваны обезопасить нас всех», — сообщается в совместном заявлении Мэй и Рютте.

НАТО и ЕС против«ГРУ»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Нидерланды проинформировали министров обороны стран НАТО о кибератаке на ОЗХО в Гааге, отметив, что операция была сорвана голландскими спецслужбами.

«Нидерланды проинформировали сегодня министров обороны стран НАТО о нацеленной на офисы ОЗХО в Гааге враждебной кибероперации, которая проводилась российской службой военной разведки ГРУ, но была сорвана голландскими спецслужбами в партнёрстве с Великобританией», — цитирует РИА Новости заявление Столтенберга.

Альянс в ответ на предоставленные властями Нидерландов данные намерен усилить меры безопасности в киберпространстве.

Озабоченность в связи с попыткой хакерской атаки системы ОЗХО выразил и Европейский союз. В заявлении, опубликованном на сайте ЕС, отмечается, что взлом системы — это агрессивный акт, который подрывает международные институты и право.

«Мы выражаем серьёзную озабоченность в связи с этой попыткой подорвать неприкосновенность ОЗХО — уважаемой международной организации. Этот агрессивный акт продемонстрировал презрение к цели организации, которая работает над уничтожением оружия во всём мире», — говорится в совместном заявлении глав Евросовета и дипслужбы ЕС.

Председатель ЕС Дональд Туск позднее заявил, что на саммите Евросоюза 18 октября будет рассмотрена ситуация с кибербезопасностью в связи с попыткой взлома сети ОЗХО.

«Как в плохом сериале»





В МИД РФ заявления представителей Нидерландов назвали проявлением «западной шпиономании», подчеркнув, что доступ к необходимой информации (о крушении Boeing) у России и так есть.

В комментарии Департамента информации и печати внешнеполитического ведомства отметили, что на Западе усиленно раздувается паранойя по поводу российского кибершпионажа, а обвинения во взломах — это «срежиссированная пропагандистская акция».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «адской парфюмерной смесью» обвинения, предъявленные США и Великобританией.

«Без какого-либо разбора в одном флаконе, возможно, флаконе из-под духов, смешалось всё — и ГРУ, и кибершпионы, и «кремлёвские хакеры», и WADA. Какая-то просто адская парфюмерная смесь», — приводит слова Захаровой ТАСС. По её мнению, такое поведение властей лидирующих стран мира недопустимо.

Без проблем с координацией

Безответственными назвал заявления и посол РФ в Великобритании Александр Яковенко. Отвечая на вопрос в эфире RT, дипломат подчеркнул, что действия всех стран, беспочвенно обвиняющих РФ в кибератаках, «хорошо скоординированны». Вместе с тем дипломат заверил, что Москва потребует от британской стороны предоставить информацию о кибервзломах.

«Это для нас дополнительная возможность задать новые вопросы британской стороне, и мы собираемся это сделать, потому что речь идёт о каких-то расплывчатых утверждениях», — заявил он. При этом Яковенко подчеркнул, что в настоящее время проводится организованная кампания по дискредитации России.

«Мы видим хорошо организованную кампанию по дискредитации России. И конечно, по моему мнению, это неприемлемо», — добавил он.

Утяжелить позиции

«Я думаю, что Нидерланды просто оказывают Терезе Мэй некую услугу, чтобы утяжелить её очень легковесную и легкомысленную позицию в отношении России», — отметил в беседе с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Поэтому, по словам эксперта, инцидент случился вовремя, «как раз тогда, когда британской короне понадобились малейшие доказательства злонамеренных действий российских спецслужб за рубежом».

Практика запугивания Россией началась не сегодня, подчеркнул директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его мнению, на Западе упорно продолжают русофобскую кампанию.

«Русские — это хакеры, русские — это злое КГБ, русские — это разрушение, русские — это опасность. Они отводят внимание от реальных проблем и опасностей, с которыми сами справиться не могут», — отметил эксперт.

«Дело Скрипалей и крушение Boeing связано в один сюжет, как в каком-нибудь плохом сериале для домохозяек, где невероятным образом самым неестественным путём связано множество сюжетных линий. Это притом что Россия и так располагает собственными данными по крушению Boeing. Всё это направлено на запугивание обывателей и блокирование их способности думать собственной головой. Очень удобно связать все страшилки в одну кучу и сказать, что виновата Россия», — заключил Мартынов.