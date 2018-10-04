Попытку кибератаки на ОЗХО рассмотрят на саммите ЕС
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«Я внесу вопрос о кибербезопасности в повестку следующего заседания Европейского совета», — приводит РИА Новости слова Туска.
Он отметил, что Евросоюз «решительно осуждает эту атаку и выражает полную солидарность с теми, кто ей подвергся».
Ранее в Минобороны Нидерландов заявили, что подозреваемые в кибератаке на ОЗХО якобы хотели получить доступ к документам по расследованию дела о крушении на Украине малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
В МИД России назвали шпиономанией заявления Нидерландов о попытке взлома ОЗХО россиянами.