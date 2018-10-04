Столтенберг заявил, что НАТО «ежедневно отражает кибератаки» со стороны России

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Североатлантический альянс якобы каждый день отражает кибератаки со стороны России.
Столтенберг заявил, что НАТО «ежедневно отражает кибератаки» со стороны России
  • Reuters

«Мы отвечаем ежедневно. Уже тот факт, что эта попытка (приписываемая России кибератака на ОЗХО. — RT) была предотвращена, говорит о том, что наш потенциал растёт», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Министерстве обороны Нидерландов заявили, что подозреваемые в «кибератаке на ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия)» якобы хотели получить доступ к документам по расследованию дела о крушении на Украине малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17. 

В МИД России назвали шпиономанией заявления Нидерландов о попытке взлома ОЗХО россиянами.

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