В ЕС выразили озабоченность из-за сообщений о попытке кибератаки на ОЗХО
- Reuters
Об этом сказано в совместном заявлении председателей Евросовета и Еврокомиссии Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера и главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, опубликованном на сайте Европейского совета.
«Мы выражаем серьёзную озабоченность по поводу этой попытки подорвать целостность ОЗХО, уважаемой международной организации, которую принимают Нидерланды», — говорится в сообщении.
В МИД России назвали шпиономанией заявления Нидерландов о попытке взлома ОЗХО.
В Министерстве обороны Нидерландов ранее также заявили, что подозреваемые в кибератаке якобы хотели получить доступ к документам по расследованию дела о крушении на Украине малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.