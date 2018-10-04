В ЕС выразили озабоченность из-за сообщений о попытке кибератаки на ОЗХО

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В ЕС выразили озабоченность в связи с сообщениями о «кибератаке на ОЗХО» со стороны россиян.
В ЕС выразили озабоченность из-за сообщений о попытке кибератаки на ОЗХО
  • Reuters

Об этом сказано в совместном заявлении председателей Евросовета и Еврокомиссии Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера и главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, опубликованном на сайте Европейского совета.

«Мы выражаем серьёзную озабоченность по поводу этой попытки подорвать целостность ОЗХО, уважаемой международной организации, которую принимают Нидерланды», — говорится в сообщении.

В МИД России назвали шпиономанией заявления Нидерландов о попытке взлома ОЗХО.

В Министерстве обороны Нидерландов ранее также заявили, что подозреваемые в кибератаке якобы хотели получить доступ к документам по расследованию дела о крушении на Украине малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.

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