В ЕС выразили озабоченность из-за сообщений о попытке кибератаки на ОЗХО

В ЕС выразили озабоченность в связи с сообщениями о «кибератаке на ОЗХО» со стороны россиян.

Об этом сказано в совместном заявлении председателей Евросовета и Еврокомиссии Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера и главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, опубликованном на сайте Европейского совета.

«Мы выражаем серьёзную озабоченность по поводу этой попытки подорвать целостность ОЗХО, уважаемой международной организации, которую принимают Нидерланды», — говорится в сообщении.

В МИД России назвали шпиономанией заявления Нидерландов о попытке взлома ОЗХО.

В Министерстве обороны Нидерландов ранее также заявили, что подозреваемые в кибератаке якобы хотели получить доступ к документам по расследованию дела о крушении на Украине малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.