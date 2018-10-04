Хант заявил, что «Россия пожалеет» о попытках кибератак

Россия пожалеет о своих попытках совершить кибератаки и дестабилизировать демократические процессы в других странах, заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант, комментируя обвинения Амстердама в адрес Москвы в попытке взломать сеть ОЗХО.

«Если Россия считает, что может безнаказанно нарушать международное право и пытаться дестабилизировать демократии, отправляя агентов с химоружием на территорию Британии впервые в истории, если они думают, что мы не будем сопротивляться, то они ошибаются. Будут последствия, они пожалеют об этом», — сказал Хант телеканалу Sky News.

В МИД России назвали шпиономанией заявления Нидерландов о попытке взлома ОЗХО.

В Министерстве обороны Нидерландов ранее заявили, что подозреваемые в кибератаке якобы хотели получить доступ к документам по расследованию дела о крушении на Украине малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.