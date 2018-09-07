«Карикатурное нападение злых русских»: как Лондон использует дело Скрипалей в пропагандистских целях
- Солсбери
- Reuters
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бредом призывы, обращённые к Москве со стороны властей Канады, Германии, США и Франции начать сотрудничество с британской стороной по делу Скрипалей.
Кроме того, представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что публикация британской стороной фотографий и имён людей, якобы причастных к покушению на Юлию и Сергея Скрипаль, является классическим примером дезинформации.
«Очередной выхлоп, который произошёл 5 сентября в Лондоне, очередная попытка привлечь внимание международного сообщества, и государств, и общественных организаций, и журналистов к этим фотографиям и выдать их за фотографии людей, имеющих отношение к российским государственным органам, — это классический пример дезинформации», — подчеркнула Мария Захарова.
5 сентября прокуратура Великобритании обнародовала имена и фотографии двух мужчин, якобы участвовавших в атаке на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском городке Солсбери. Как утверждают британские правоохранители, подозреваемые — граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. В тот же день глава британского кабмина Тереза Мэй уведомила парламент о ходе расследования инцидентов в Солсбери и Эймсбери.
- Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
«Этап информационной войны»
Напомним, экс-сотрудник Сергей Скрипаль, перешедший на сторону британской разведки и проживавший на протяжении последних лет в городе Солсбери, был найден 4 марта в бессознательном состоянии на улице. С ним находилась его дочь Юлия, прилетевшая в гости к отцу из России. Скрипали были госпитализированы, а 12 марта Тереза Мэй обвинила Москву в покушении на жизнь экс-разведчика.
Якобы против него было применено боевое отравляющее вещество, разработанное в советских лабораториях и носящее кодовое название «Новичок». Лондон сослался на выводы специалистов химической лаборатории «Портон-Даун», расположенной в окрестностях Солсбери и печально известной проводимыми на людях испытаниями химоружия. Впрочем, даже в «Портон-Дауне» отказались назвать конкретное место производства яда, от которого пострадали Скрипали. Это не помешало британским властям возложить вину на Россию ещё до проведения расследования.
- Премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй
- AFP
- © HO
Дело Скрипалей стало поводом для высылки российских дипломатов из Великобритании и ряда других стран, а также введения Вашингтоном против Москвы нового пакета экономических санкций. Масла в огонь подлил ещё один инцидент — 4 июля в соседнем городке Эймсбери два человека попали в больницу — якобы они тоже отравились «Новичком», совершенно случайно найдя флакон с веществом. Пострадали женщина и мужчина, женщину врачам не удалось спасти.
Накануне публикации британскими прокурорами портретов подозреваемых по делу Скрипалей, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала доклад, подтверждающий версию Лондона, что в Солсбери и Эймсбери использовалось одно из то же вещество. Однако в ОЗХО не смогли установить, принадлежали яды к одной партии или были синтезированы в разных местах и в разное время.
- Юлия и Сергей Скрипаль
- globallookpress.com
Сейчас британские власти утверждают, что ответственность за применение химического оружия в Солсбери и Эймсбери несут действующие сотрудники ГРУ, а приказ об этой операции был якобы отдан «на самом высоком уровне».
По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрея Манойло,на западе уже сформировалось мнение, что именно Россия виновна в отравлении Скрипалей, а сейчас власти Великобритании ещё и «подтвердили» эту точку зрения фактурой, пусть и недостоверной.
«Британская сторона, кроме заявлений, на этот раз представила данные с камер наблюдения и данные конкретных людей. Мы должны отвечать на эти обвинения, сейчас должна быть продумана стратегия действий в этой ситуации, основанная на выяснении личностей тех людей, которых Великобритания обвиняет в этом преступлении. У Лондона должны быть запрошены фактические основания для обвинения и доказательная база, на которую они опираются», — пояснил Манойло в интервью RT.
По мнению эксперта, только так можно повлиять на мнение западной общественности, хотя, к сожалению, многих переубедить будет непросто.
«Российская сторона должна показать, как работает наша юстиция. Нужно публично брать их за жабры. Мы по международным нормам направляем им запросы, а они изворачиваются. Их ответы нужно публиковать. Скрывают и не предоставляют материалы только те, кому есть что скрывать. Мы должны задавить их своей грамотностью, мы должны не играть с ними, а припереть их к стенке юридически», — считает эксперт.
«Часть голливудского боевика»
Впрочем, добиться какой-то внятной информации от Лондона очень нелегко: британская сторона просто игнорирует все направляемые ей запросы.
После публикации британской прокуратурой снимков подозреваемых в Москве сразу заявили о том, что российской стороне названные Лондоном имена ни о чём не говорят. Одновременно МИД России призвал Лондон отказаться от информационных манипуляций и начать взаимодействие по линии правоохранительных органов.
Но вместо этого Лондон обвиняет Москву в нежелании идти на контакты в рамках расследования. Подобные заявления британской стороны звучат особенно странно после того, как российский МИД опубликовал официальные запросы к Великобритании, чтобы опровергнуть заявления о том, что Москва якобы не идёт на контакт с Лондоном.
Эти запросы остались без ответа: как сообщил в четверг пресс-секретарь российского посольства в Соединённом Королевстве, британские власти даже не пытались получить какие-то комментарии или сведения.
«Нет, никаких дополнительных материалов, пояснений, запросов нами не получено. Британская сторона в очередной раз заявляет, что ждёт от России «ответов», но при этом забывает задать вопросы», — подчеркнули в посольстве, добавив, что слова британцев о необходимости диалога не подкрепляются какими-либо шагами.
При этом обвинения Великобритании в адрес России содержат множество нестыковок. На это, в частности, обратил внимание постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза. Например, оба подозреваемых сфотографированы в аэропорту Гэтвик в разных коридорах, но в одно и то же время, указанное на снимках до секунды, это просто неправдоподобно, отметил Небензя. И это далеко не единственная странность, содержащаяся в обвинениях Лондона.
«Согласно данным, озвученным Терезой Мэй, подозреваемые оказались у дома Скрипалей примерно в полдень 4 марта, тогда как раньше во всех полицейских сообщениях утверждалось, что Скрипали ушли из дома рано утром и в него больше не возвращались. Каким образом они тогда вошли в контакт с якобы отравленной дверной ручкой своего дома?» — поинтересовался Небензя.
Позиция Лондона, согласно которой Москва должна находить какие-то аргументы в пользу своей непричастности к инцидентам с химическим оружием, противоречит также общепринятому для демократических стран принципу презумпции невиновности. Об этом заявила 7 сентября Мария Захарова во время брифинга.
«Нас подталкивают к постоянному оправданию самих себя. Принцип презумпции невиновности — это основа демократии. Не человек, государство или структура должны предоставлять доказательства своей невиновности», — подчеркнула официальный представитель МИД.
Снимки неких людей доказательствами не являются, пояснила Захарова.
«Опубликованы фотографии, но где доказательства? Мы сами должны догадываться, о чём идёт речь, сопоставлять, где сделаны эти фотографии? Если британская сторона не хочет общаться напрямую, почему было не прибегнуть к помощи посредников?» — задала риторический вопрос Захарова.
По мнению экспертов, Лондон сознательно избрал такую тактику. Обвинения носят не практический, а пропагандистский характер, и призваны произвести впечатление не столько на российскую, сколько на западную аудиторию. Такое мнение высказал в интервью RT журналист и политолог Александр Асафов.
«Ошибкам и грубым подтасовкам, на которые обращает внимание Мария Захарова, не придаётся никакого значения — для них это часть голливудского боевика. Безусловно, при детальном рассмотрении всё это выглядит не очень убедительно, но их задача заключается в том, чтобы составить красивую картинку не для тех, кто ищет правды, а для того, чтобы показать карикатурное нападение злых русских с небритыми лицами и в забавной одежде. Обсуждать это или призывать к рациональности бессмысленно. Для них это хороший, убедительный пропагандистский продукт, на основании которого можно что-то требовать, вводить санкции, мотивировать свои деструктивные действия в международной политике», — подвёл итог эксперт.
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