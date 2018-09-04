ОЗХО: пострадавшие в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что применялось в Солсбери

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала доклад, в котором говорится, что пострадавшие в Эймсбери были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом, что и экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью Юлией в Солсбери.

Об этом говорится в документе на сайте ОЗХО.

Отмечается, что результаты исследования подтвердили выводы Великобритании в определении химического вещества, от которого умерла в Эймсбери 8 июля Дон Стёрджесс. Оно того же типа, что было использовано при попытке убийства Сергея и Юлии Скрипаль ранее в этом году.

При этом уточняется, что в организации не смогли сделать вывод о принадлежности веществ к одной партии.

«Ввиду того, что неизвестны условия хранения небольшого флакона, найденного в доме Чарли Роули, и того факта, что взятые в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, (полицейского. — RT) Николаса Бэйли… образцы подвергались воздействию окружающей среды и влаги, а также из-за загрязнения доступных образцов ОЗХО не смогла прийти к заключению, были ли эти образцы из одной синтезированной партии», — говорится в докладе.

В документе подчёркивается, что «чистота вещества в найденном в Эймсбери флаконе составляет 97—98%».

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант обсудил с главой ОЗХО Фернандо Ариасом аспекты технической поддержки со стороны организации по расследованию инцидентов в Солсбери и Эймсбери.