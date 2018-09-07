Посольство России не получало новых запросов от Британии по делу Скрипалей

Посольство России в Великобритании не получило дополнительных запросов или материалов от Лондона после распространения Скотленд-Ярдом информации о подозреваемых в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей.

Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства.

«Нет, никаких дополнительных материалов, пояснений, запросов нами не получено. Британская сторона в очередной раз заявляет, что ждёт от России «ответов», но при этом забывает задать вопросы», — заявил дипломат.

Он добавил, что Британия выдвигает обвинения в адрес Москвы, отказываясь от взаимодействия. По его словам, Лондон «предпочитает разговаривать языком ультиматумов».

«Британцы говорят о заинтересованности в сохранении диалога, но на деле мы видим лишь монолог, к тому же сопровождающийся прямо оскорбительными выпадами», — заявили в посольстве.

В диппредставительстве добавили, что Москва готова к взаимодействию с Лондоном, «как только получит официальный запрос» от Британии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представленные Лондоном фотографии подозреваемых в причастности к отравлению Скрипалей имеют ряд нестыковок.