Захарова рассказала о нестыковках на снимках подозреваемых в деле Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представленные британскими властями фотографии подозреваемых в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии имеют ряд нестыковок.

Об этом она сказала в передаче «60 минут» на телеканале «Россия-1».

В частности, она указала на то, что обозначенные подозреваемыми мужчины на разных скриншотах с камер видеонаблюдения были зафиксированы на идентичном фоне и при этом время съёмки также совпадает. Из этого выходит, что это либо наложенные сверху фото дата и точное время, либо эти люди умеют «ходить одновременно», но при этом их образы запечатлены в двух разных снимках.

«Одинаковое место, один и тот же коридор, время кадра одно и тоже. То есть, либо это наложенные сверху фотографии дата и точное время, либо это «сотрудники ГРУ», которые научились ходить одновременно, но их образы запечатлены в двух разных фотографиях. Это такой троллинг уровня Бог», — отметила она.

Захарова предположила, что ещё одни снимки, представленные британцами, могли сделать по прилёте, поэтому у подозреваемых должна быть виза Великобритании. Перед принятием решения о её предоставлении власти королевства собирают данные биометрии и другую информацию.

Ранее власти Великобритании назвали имена подозреваемых в попытке убийства Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По их данным, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.

Захарова заявила, что обвинения в причастности России к отравлению в Солсбери являются бездоказательными.