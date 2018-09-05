Порошенко отреагировал на заявление Лондона о подозреваемых по делу Скрипалей

Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал выводы властей Великобритании, что подозреваемые по делу об отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери являются российскими гражданами.

«Кремль должен понять, что его циничная политика раскрыта и пришло время отказаться от агрессии, расходования сил на нелепые опровержения и изменить своё поведение», — говорится в сообщении Порошенко в Facebook.

Он отметил, что с Москвой «нужно бороться не умиротворением и флиртованием», а усилением санкций.

Ранее британские прокуроры назвали имена двоих подозреваемых в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По их данным, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в причастности России к отравлению в Солсбери являются бездоказательными.