Порошенко отреагировал на заявление Лондона о подозреваемых по делу Скрипалей
«Кремль должен понять, что его циничная политика раскрыта и пришло время отказаться от агрессии, расходования сил на нелепые опровержения и изменить своё поведение», — говорится в сообщении Порошенко в Facebook.
Он отметил, что с Москвой «нужно бороться не умиротворением и флиртованием», а усилением санкций.
Ранее британские прокуроры назвали имена двоих подозреваемых в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По их данным, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в причастности России к отравлению в Солсбери являются бездоказательными.