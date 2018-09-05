В МИД назвали бездоказательными обвинения Великобритании в адрес России по делу Скрипалей

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в причастности России к отравлению в Солсбери экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются бездоказательными.
В МИД назвали бездоказательными обвинения Великобритании в адрес России по делу Скрипалей
  • Reuters

«Эти действия выстроены по одному шаблону — выдвигаются бездоказательные обвинения в адрес российской стороны при одновременно заявляемом категорическом отказе от контактов с целью установления истины», — говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что Россия неоднократно отрицала причастность к отравлению в Солсбери.

«Не можем не обратить внимания на то, что и британские, и американские коллеги действуют по единой схеме: не утруждая себя предъявлением какой-либо доказательной субстанции, оглашают списки неких «российских агентов», чтобы хоть как-то обосновать развёрнутую Лондоном и Вашингтоном «охоту на ведьм», — отметила Захарова.

По её словам, дело Скрипалей намеренно заводится в тупик.

Ранее Захарова заявила, что Москва требует от Лондона предоставить данные двух мужчин, которых Великобритания подозревает в причастности к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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