Москва потребовала от Лондона предоставить данные подозреваемых по делу Скрипалей
- Reuters
«МИД России потребовал у британского посла в Москве предоставить отпечатки пальцев двух мужчин, которых в Лондоне назвали подозреваемыми по делу Солсбери и увязали с Россией. Дело в том, что отпечатки должны были быть взяты у направляющихся в Великобританию для получения британской визы, если речь идёт о российских гражданах», — говорится в комментарии Захаровой, поступившем в распоряжение RT.
Как она отметила, посол Великобритании заявил, что Лондон не будет предоставлять Москве эти данные.
Кроме того, Лондон отказал в предоставлении и других данных — номеров паспортов, отчеств и анкетных данных.
По словам Захаровой, Москва исходит из того, что эти данные будут переданы по линии Интерпола.
Ранее в Лондоне назвали имена подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери — Александр Петров и Руслан Боширов. Москва неоднократно призывала Лондон к сотрудничеству в расследовании инцидента.