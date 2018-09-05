Москва потребовала от Лондона предоставить данные подозреваемых по делу Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Лондона предоставить данные двух мужчин, которых Великобритания подозревает в причастности к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«МИД России потребовал у британского посла в Москве предоставить отпечатки пальцев двух мужчин, которых в Лондоне назвали подозреваемыми по делу Солсбери и увязали с Россией. Дело в том, что отпечатки должны были быть взяты у направляющихся в Великобританию для получения британской визы, если речь идёт о российских гражданах», — говорится в комментарии Захаровой, поступившем в распоряжение RT.

Как она отметила, посол Великобритании заявил, что Лондон не будет предоставлять Москве эти данные.

Кроме того, Лондон отказал в предоставлении и других данных — номеров паспортов, отчеств и анкетных данных.

По словам Захаровой, Москва исходит из того, что эти данные будут переданы по линии Интерпола.

Ранее в Лондоне назвали имена подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери — Александр Петров и Руслан Боширов. Москва неоднократно призывала Лондон к сотрудничеству в расследовании инцидента.