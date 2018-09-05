Захарова прокомментировала заявление Лондона о подозреваемых по делу Скрипалей

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление британских прокуроров относительно подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Захарова прокомментировала заявление Лондона о подозреваемых по делу Скрипалей
  • РИА Новости

«Делается увязка с Россией. Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что расследование подобных преступлений требует самой тщательной работы, скрупулёзного анализа данных и плотного взаимодействия.

Дипломат призвала Лондон перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов.

Ранее в Лондоне назвали имена подозреваемых в покушении на Скрипалей. Это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.

Москва неоднократно призывала Лондон к сотрудничеству в расследовании инцидента.

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