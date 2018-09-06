Захарова о деле Скрипалей: Лондон пытается заставить Москву оправдываться

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, прокомментировала обвинения Лондона в причастности Москвы к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Всё, что хотят сделать в Лондоне, это заставить нас оправдываться. Россия сказала сразу, что не имеет никакого отношения к происходящему. С точки зрения международного права, да и не только международного, но и национального, нужно доказывать виновность, а не подтверждать невиновность. Поэтому то, что делает Лондон, противоречит здравому смыслу, логике, дипломатической практике, этике и, что самое главное, правовым основам современного мира», — сообщила RT Захарова.

Кроме того, представитель МИД России подчеркнула, что Лондону не нужна правда.

«Если бы им была нужна правда, первое, что они бы начали, — это совместное расследование», — отметила Захарова.

Вместо этого, подчеркнула дипломат, Лондон сразу стал применять жёсткие меры в отношении Москвы. По мнению Захаровой, это было сделано ради извлечения каких-то собственных выгод и получения «политических дивидендов».

«Я хочу напомнить, что ещё до каких-либо подробностей первых событий… сразу же раздались обвинения. И вчера, после того как были предъявлены миру фотографии и имена… При этом никакие документальные подтверждения — копии паспортов, виз, отпечатки пальцев — предоставлены не были. Так вот, логика действий была та же самая — тут же объявить о новом походе за санкциями в Европейский союз», — подчеркнула представитель МИД России.

Такую стратегию поведения Великобритании Захарова назвала «крестовым походом на систему международного права».

«Это, первое, очередная акция, на которую сподвигли политические силы Великобритании и США своих партнёров... Второе — это продолжение антироссийской риторики и придумывание новой истории относительно российской агрессии. Третье — это, знаете, такой крестовый поход на систему международного права», — сообщила Захарова.

Цель этой акции дипломат видит в «попытке раскачать Организацию по запрещению химического оружия, наделить её структуры несвойственными им функциями и использовать этот международный механизм в своих целях».

Ранее Захарова заявила, что представленные властями Лондона фотографии подозреваемых в причастности к отравлению Скрипалей имеют ряд нестыковок.