Великобритания представляет «доказательства» по делу Скрипалей в Совете Безопасности ООН

В четверг, 6 сентября, по инициативе Лондона дело Скрипалей будет обсуждаться в Совете Безопасности ООН. В Кремле уже подчеркнули, что Москва отвергает все обвинения Соединённого Королевства в адрес РФ в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Согласно заявлению премьер-министра Британии Терезы Мэй, преступниками якобы являются двое сотрудников ГРУ. RT ведёт прямую трансляцию заседания СБ ООН в Нью-Йорке.