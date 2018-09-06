Великобритания представляет «доказательства» по делу Скрипалей в Совете Безопасности ООН

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RT
В четверг, 6 сентября, по инициативе Лондона дело Скрипалей будет обсуждаться в Совете Безопасности ООН. В Кремле уже подчеркнули, что Москва отвергает все обвинения Соединённого Королевства в адрес РФ в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Согласно заявлению премьер-министра Британии Терезы Мэй, преступниками якобы являются двое сотрудников ГРУ. RT ведёт прямую трансляцию заседания СБ ООН в Нью-Йорке.

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