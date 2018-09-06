Небензя: число нестыковок в новых «уликах» по делу Скрипалей зашкаливает

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности указал на различные нестыковки в новых «уликах» по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Число нестыковок и открытых вопросов в связи с новыми британскими уликами зашкаливает», — сказал он.

Так, отметил дипломат, на представленных фотографиях подозреваемых, где они запечатлены проходящими через идентичные коридоры якобы в аэропорту Гэтвик, время совпадает с точностью до доли секунды.

«Согласно данным, озвученным Терезой Мэй, подозреваемые оказались у дома Скрипалей примерно в полдень 4 марта, тогда как раньше во всех полицейских сообщениях утверждалось, что Скрипали ушли из дома рано утром и в него больше не возвращались. Каким образом они тогда вошли в контакт с якобы отравленной дверной ручкой своего дома?» — поинтересовался Небензя.

Кроме того, он отметил странность того, что для перевозки нервно-паралитического вещества использовался обычный контейнер для духов.

5 сентября Лондон назвал имена двоих россиян, подозреваемых в покушении на Скрипалей.