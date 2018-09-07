«Новый политический сезон»: как Британия «убеждает» западные страны в причастности России к делу Скрипалей

США, Германия, Франция и Канада поддержали выводы британских следователей, которые подозревают в отравлении Скрипалей «двух сотрудников ГРУ». На этом фоне в Совбезе ООН состоялось заседание, посвящённое инцидентам в Солсбери и Эймсбери. Постпред Британии Карен Пирс сообщила, что «злоумышленники» будут объявлены в розыск по линии Интерпола. В свою очередь, российский постпред Василий Небензя сравнил двух подозреваемых с героем шутки про «неуловимого Джо», которого не могут поймать, поскольку он никому не нужен. Дипломат также связал новые обвинения в адрес Москвы с попытками дискредитировать Россию как члена ОЗХО в преддверии готовящейся провокации с применением химоружия в сирийском Идлибе.

Соединённые Штаты, Германия, Франция и Канада выпустили совместное заявление, в котором выразили полное доверие британской оценке событий в Солсбери и согласились с новыми фактами, представленными накануне в Лондоне.

«Мы полностью доверяем оценке Соединённого Королевства, согласно которой оба подозреваемых были сотрудниками российской военной разведки, известной как ГРУ, и эта операция, скорее всего, была одобрена на высоком правительственном уровне», — говорится в распространённом пресс-службой правительства ФРГ заявлении.

Подписанты документа также заявили о предпринимаемых совместных мерах для противодействия «активности ГРУ» путём обширной коллективной высылки тайных агентов разведки.

«Вчерашнее заявление укрепляет нашу решимость продолжать сообща противостоять враждебной деятельности иностранных спецслужб на территориях наших государств, обеспечить запрет на химоружие, защитить наших граждан и обороняться от всех форм вредоносных, направленных против нас и наших обществ государственных действий», — отмечается в документе.

На этом фоне в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН, на котором обсуждался инцидент в Солсбери, последовавшее за ним отравление в Эймсбери, а также обвинения, выдвинутые британской стороной против России.

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что Лондон готов предоставить копии продемонстрированных накануне «доказательств» причастности двух россиян (Алексндра Петрова и Руслана Боширова), которых следствие обвиняет в покушении на убийство бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Если кто-то из этих людей покинет территорию России, то мы будем использовать любую возможность, чтобы задержать их, экстрадировать и привлечь их к ответственности в Великобритании», — заявила Пирс.

По её словам, Лондон добился выдачи европейского ордера на арест этих людей, скоро они будут объявлены в розыск и по линии Интерпола. При этом она вновь обвинила Россию в причастности к инциденту в Солсбери и отметила, что международное сообщество должно работать над усилением мер по запрещению применения химоружия.

«Нам нужно наилучшим образом использовать установленные методы, включая санкции, для исключения угрозы нашему обществу», — подчеркнула постпред Британии. Она также заявила, что расследование отравления в Солсбери было независимым, и призвала Россию к сотрудничеству по этому делу.

Напомним, выступая перед парламентом, Тереза Мэй заявила, что решение об организации покушения на Скрипалей «скорее всего, принималось на высшем уровне». При этом 6 сентября британский министр безопасности Бен Уоллес пошёл дальше. В эфире Sky News он возложил ответственность за инцидент в Солсбери лично на Владимира Путина.

«Прямо или косвенно он несёт большую ответственность», — заявил Уоллес, пояснивший, что глава государства всегда несёт ответственность за действия спецслужб.

Два «неуловимых Джо»

В свою очередь, российский постпред при ООН Василий Небензя отметил, что в ходе заседания Совбеза Москва рассчитывала услышать что-то убедительное и проливающее свет на дело Скрипалей, однако эти ожидания не оправдались.

«В сегодняшних выступлениях мы услышали всё тот же набор лжи о якобы двойных агентах как законной цели убийства для российских спецслужб, о тренировках российских спецслужб по использованию химических отравляющих веществ, о разработке в России боевых отравляющих веществ, о кибератаках, попытках госпереворота в Македонии и много ещё чего. Я не буду перечислять весь этот бездоказательный и лживый коктейль», — заявил Небензя.

При этом он выразил мнение, что Лондон не планирует доводить до конца расследование инцидента в Солсбери, приведя в пример популярную в России шутку про «неуловимого Джо».

«Неуловимый он не потому, что его не могут поймать, а потому, что он никому не нужен и никто не собирается его искать. У меня складывается стойкое ощущение, что нам представили двух таких «неуловимых Джо», которые якобы действовали по указке из Москвы», — пояснил Небензя.

«Очередной акт этого спектакля столь же надуман и притянут за уши, как и предыдущие действия, часть из которых разворачивалась в этом зале», — подчеркнул постпред России.

По его словам, британская сторона заняла очень удобную позицию, объявив Россию виновной в покушении на убийство Сергея Скрипаля. При этом несмотря на то, что в Лондоне признают, что не знают настоящих имён подозреваемых, это не мешает им быть уверенными в том, что они — сотрудники ГРУ: «Как это можно определить без имён — для нас большая загадка».

Также по теме «Ставки слишком высоки»: к чему может привести нагнетание ситуации вокруг Идлиба Ситуация в Идлибе представляет существенную угрозу для российских войск и обстановки в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ...

Он призвал британскую сторону к сдержанности и указал на то, что разыгрывающийся сценарий удивительным образом повторяет то, как ситуация развивалась весной 2018 года. Тогда инцидент со Скрипалями был использован, чтобы подорвать авторитет России как государства — участника ОЗХО в преддверии инсценировки применения химоружия в сирийской Думе (Восточная Гута).

«Сегодня мы наблюдаем похожую картину. Выступление Терезы Мэй 5 сентября состоялось в преддверии, так сказать, нового политического сезона и вокруг активно обсуждающейся ситуации в Идлибе и готовящейся там химической провокации боевиков совместно с «Белыми касками», о которой мы неоднократно предупреждали», — заявил Небензя.

В заключение он констатировал, что Лондону придётся сотрудничать с Москвой в рамках расследования инцидента в Солсбери — хочет он этого или нет. Также постпред напомнил, что именно британская сторона уходит от взаимодействия с Россией, несмотря на многократные и непрекращающиеся попытки провести совместное расследование произошедшего. Кроме того, России до сих пор отказывают в консульском доступе к своим гражданам.

«С самого начала российская сторона предлагала взаимодействие»

Ранее в четверг, 6 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь подчеркнул, что Россия не имела и не имеет никакого отношения к событиям в Солсбери, а заявления британских властей о причастности к преступлению российских властей неприемлемы.

«Для нас являются недопустимыми какие-либо обвинения в адрес российского руководства. Вчера госпожа Мэй говорила о возможной причастности высшего российского руководства. Мы ещё раз заявляем, что ни высшее руководство России, ни руководство рангом ниже и никакие официальные представители не имели и не имеют ничего общего с событиями в Солсбери. Об этом не может идти речи, какие-либо предположения на этот счёт или обвинения являются недопустимыми», — подчеркнул Песков.

По его словам, в Кремле сожалеют о том, что британские власти «не видят смысла» взаимодействовать с Россией по так называемому делу Скрипалей.

«Для того чтобы проверять их личности, для того чтобы у нас были правовые основания для проверки их личностей, нам необходимо обращение британской стороны. Понимаете? Существует обычная практика. И с самого начала российская сторона предлагала взаимодействие в расследовании обстоятельств. Британская сторона отказалась от этого», — напомнил пресс-секретарь президента.

«Для того чтобы мы могли что-то делать в этом направлении, нам необходимо получить запрос. Это обычная международная практика. Дело в том, что публикации в СМИ и заявления в парламенте не являются этим запросом и не могут им являться», — подчеркнул Песков.

При этом в Международной организации уголовной полиции (Интерполе) заявили, что не могут предоставить России информацию касательно возможной выдачи ордеров на арест подозреваемых по делу Скрипалей без согласия на то Великобритании.

«Если или когда полиция какой-либо из 192 стран — членов Интерпола делится информацией с генеральным секретариатом в Лионе в отношении расследований и лиц, скрывающихся от правосудия, эта информация всё равно остаётся в собственности этой страны», — пояснили в штаб-квартире Интерпола.

На момент публикации материала имён Александра Петрова и Руслана Боширова нет в числе разыскиваемых лиц в соответствующем разделе на сайте Интерпола.

Вместе с тем представитель Скотленд-Ярда ушёл от ответа на вопрос РИА Новости о том, известны ли полиции настоящие имена подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

«У нас есть серьёзные линии расследования, и сейчас нам нужно поговорить с людьми, либо видевшими подозреваемых в Великобритании, либо узнавшими или знающими их... Если кто-нибудь знает подозреваемых, узнает их или располагает какой-либо другой информацией, способной помочь, пожалуйста, свяжитесь с полицией на анонимной основе», — заявил представитель Скотленд-Ярда.

«Заставить нас оправдываться»

При этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила RT, что новая порция обвинений из Лондона о якобы причастности Москвы к инциденту в Солсбери направлена на то, чтобы заставить Россию оправдываться.

«Россия сказала сразу, что не имеет никакого отношения к происходящему. С точки зрения международного права, да и не только международного, но и национального, нужно доказывать виновность, а не подтверждать невиновность. Поэтому то, что делает Лондон, противоречит здравому смыслу, логике, дипломатической практике, этике и, что самое главное, правовым основам современного мира», — подчеркнула Захарова.

«Если бы им была нужна правда, первое, что они бы начали, — это совместное расследование», — подчеркнула Захарова.

Вместо этого, отметила дипломат, Лондон сразу стал применять жёсткие меры в отношении Москвы. По мнению Захаровой, это было сделано ради извлечения каких-то собственных выгод и получения «политических дивидендов».

В свою очередь, комментируя одно из представленных британской стороной «доказательств», — флакон из-под духов — российское посольство в Лондоне сравнило его с пробиркой, которую в 2003 году тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл демонстрировал в зале заседаний Совбеза ООН, говоря о якобы имевшемся у властей Ирака оружии массового поражения.

В диппредставительстве назвали представленные «доказательства» выдержанными в стиле «старого доброго 2003 года» и отметили, что представленные британскими властями снимки лишь поднимают ещё больше вопросов. При этом обвинения в адрес России «вновь основываются на «информации» разведки, которую никто не видел».

Кстати, в компании Puig, которой принадлежит бренд Nina Ricci, сообщили РИА Новости, что представленный британской полицией флакон из-под духов, в котором содержалось нервно-паралитическое вещество, является подделкой.

«Бренд Nina Ricci активно сотрудничает с полицией, чтобы обнаружить, откуда появилась эта подделка... Флакон не является нашим: у нас таких флаконов нет, быть не может», — заявила представитель Puig.