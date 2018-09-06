Александр Петров прокомментировал сообщения о подозреваемых в деле Скрипаля

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Александр Петров, чьё имя фигурирует в деле об отравлении в Солсбери, прокомментировал в разговоре с RT возможную причастность к покушению на экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Александр Петров прокомментировал сообщения о подозреваемых в деле Скрипаля
  • © Reuters

«Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалём не имею никакого отношения. Это полное совпадение: мне не то что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать. Работаю начальником участка в томском филиале НПО «Микроген» — научно-производственном объединении «Вирион», — рассказал RT Петров.

Ранее издание «Фонтанка.ру» сообщило, что человек, имеющий данные, как у одного из подозреваемых по делу Скрипалей, «встречается в списке сотрудников национального производителя иммунобиологических препаратов ФГУП НПО «Микроген».

6 сентября британский таблоид The Daily Mail опубликовал записи с видеокамер, установленных в магазине в Солсбери, на которых запечатлены подозреваемые прокуратурой Великобритании в отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По её данным, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.

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