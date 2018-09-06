Британские СМИ опубликовали видео с подозреваемыми в отравлении в Солсбери

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Британский таблоид The Daily Mail опубликовал записи с видеокамер, установленных в магазине в Солсбери, на которых запечатлены подозреваемые прокуратурой Великобритании в отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Британские СМИ опубликовали видео с подозреваемыми в отравлении в Солсбери
  • © Metroplitan Police handout via REUTERS
  • Reuters

Как утверждает издание, съёмка была сделана 4 марта, в день отравления Скрипалей.

На видео двое мужчин рассматривают витрину магазина с антикварными монетами и марками и что-то обсуждают между собой. Также они пытаются зайти в магазин, но дверь оказывается закрыта.

5 сентября британские прокуроры назвали имена двоих подозреваемых в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По их данным, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что обвинения в причастности России к отравлению в Солсбери являются бездоказательными.  Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия отвергает все обвинения Великобритании в причастности к отравлению в Солсбери.

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