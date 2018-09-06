Британские СМИ опубликовали видео с подозреваемыми в отравлении в Солсбери
- © Metroplitan Police handout via REUTERS
- Reuters
Как утверждает издание, съёмка была сделана 4 марта, в день отравления Скрипалей.
На видео двое мужчин рассматривают витрину магазина с антикварными монетами и марками и что-то обсуждают между собой. Также они пытаются зайти в магазин, но дверь оказывается закрыта.
5 сентября британские прокуроры назвали имена двоих подозреваемых в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По их данным, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что обвинения в причастности России к отравлению в Солсбери являются бездоказательными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия отвергает все обвинения Великобритании в причастности к отравлению в Солсбери.