Британские СМИ опубликовали видео с подозреваемыми в отравлении в Солсбери

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал записи с видеокамер, установленных в магазине в Солсбери, на которых запечатлены подозреваемые прокуратурой Великобритании в отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как утверждает издание, съёмка была сделана 4 марта, в день отравления Скрипалей.

На видео двое мужчин рассматривают витрину магазина с антикварными монетами и марками и что-то обсуждают между собой. Также они пытаются зайти в магазин, но дверь оказывается закрыта.

5 сентября британские прокуроры назвали имена двоих подозреваемых в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По их данным, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что обвинения в причастности России к отравлению в Солсбери являются бездоказательными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия отвергает все обвинения Великобритании в причастности к отравлению в Солсбери.