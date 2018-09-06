В Кремле прокомментировали заявление Британии о подозреваемых в деле Скрипалей

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Россия отвергает все обвинения в причастности к событиям, произошедшим в британском Солсбери, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали заявление Британии о подозреваемых в деле Скрипалей
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери, Россия никоим образом не причастна… Для нас являются недопустимыми какие-либо обвинения в адрес российского руководства», — сказал он.

Песков напомнил, что 5 сентября британский премьер Тереза Мэй заявила о «возможной причастности высшего российского руководства» к делу Скрипалей.

«Мы ещё раз заявляем, что ни высшее руководство России, ни руководство рангом ниже и никакие официальные представители не имели и не имеют ничего общего с событиями в Солсбери», — добавил он.

Как подчеркнул Песков, «какие-либо предположения на этот счёт или обвинения являются недопустимыми».

Ранее в Британии возложили на российского лидера Владимира Путина ответственность за произошедшее в Солсбери. 

5 сентября Лондон назвал имена подозреваемых в деле Скрипалей. Ими оказались двое российских граждан.

В российском МИД назвали бездоказательными обвинения в причастности Москвы к отравлению в Солсбери.

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