В Кремле прокомментировали заявление Британии о подозреваемых в деле Скрипалей

Россия отвергает все обвинения в причастности к событиям, произошедшим в британском Солсбери, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери, Россия никоим образом не причастна… Для нас являются недопустимыми какие-либо обвинения в адрес российского руководства», — сказал он.

Песков напомнил, что 5 сентября британский премьер Тереза Мэй заявила о «возможной причастности высшего российского руководства» к делу Скрипалей.

«Мы ещё раз заявляем, что ни высшее руководство России, ни руководство рангом ниже и никакие официальные представители не имели и не имеют ничего общего с событиями в Солсбери», — добавил он.

Как подчеркнул Песков, «какие-либо предположения на этот счёт или обвинения являются недопустимыми».

Ранее в Британии возложили на российского лидера Владимира Путина ответственность за произошедшее в Солсбери.

5 сентября Лондон назвал имена подозреваемых в деле Скрипалей. Ими оказались двое российских граждан.

В российском МИД назвали бездоказательными обвинения в причастности Москвы к отравлению в Солсбери.