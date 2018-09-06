Британский министр возложил на Путина ответственность за инцидент в Солсбери
- Reuters
«Прямо или косвенно он несёт большую ответственность», — приводит Sky News слова министра.
Уоллес добавил, что Путин «ответственен за действия своих спецслужб».
Накануне британские прокуроры назвали имена двоих подозреваемых в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По их данным, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.
Россия категорически отрицает обвинения в свой адрес.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что обвинения в причастности России к отравлению в Солсбери являются бездоказательными.