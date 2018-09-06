Британский министр возложил на Путина ответственность за инцидент в Солсбери

Министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес возложил на президента России Владимира Путина ответственность за инцидент в Солсбери, где были отравлены экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

«Прямо или косвенно он несёт большую ответственность», — приводит Sky News слова министра.

Уоллес добавил, что Путин «ответственен за действия своих спецслужб».

Накануне британские прокуроры назвали имена двоих подозреваемых в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По их данным, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.

Россия категорически отрицает обвинения в свой адрес.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что обвинения в причастности России к отравлению в Солсбери являются бездоказательными.