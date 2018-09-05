«Очередной акт затянувшегося спектакля»: в России ответили на заявления Лондона о двух подозреваемых в деле Скрипалей

Имена подозреваемых по делу Скрипалей, обнародованные Лондоном 5 сентября, России «ничего не говорят». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала Лондон к взаимодействию по линии правоохранительных органов для совместного расследования инцидента. Российские парламентарии также указали на отсутствие каких-либо фактов, говорящих о причастности Москвы к преступлению. При этом эксперты полагают, что Великобритания и её союзник США могут использовать новые обвинения, чтобы в очередной раз усилить санкции против России.

Москва призывает Лондон к взаимодействию в расследовании отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления британской стороны о якобы причастности России к инциденту в Солсбери.

«Делается увязка с Россией. Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят. Вновь призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что в адрес Лондона были сделаны соответствующие запросы со стороны Москвы. По словам Захаровой, расследование подобных преступлений «требует самой тщательной работы, скрупулёзного анализа данных и плотного взаимодействия».

Помощник президента России Юрий Ушаков согласился, что фамилии подозреваемых, опубликованные Лондоном, российской стороне ни о чём не говорят.

«Озвученная Лондоном информация по инциденту в Солсбери является непонятной. Мы услышали или увидели две фамилии, но эти фамилии мне лично ничего не говорят», — заявил Ушаков.

Неуловимые сигналы

5 сентября британские прокуроры назвали имена и фамилии двух подозреваемых в покушении на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По их данным, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.

Они обвиняются в «сговоре с целью убийства Скрипаля, покушения на убийство Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и (сотрудника полиции. — RT) Ника Бейли, в использовании и владении «Новичком» в противоречии с законом о химоружии и в намеренном причинении тяжёлых телесных повреждений Юлии Скрипаль и Нику Бейли».

Reuters

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, в свою очередь, отметила, что подозреваемые якобы являются офицерами ГРУ, а решение об организации покушения «принималось на высшем уровне». При этом глава британского правительства употребила привычную для Лондона оговорку «весьма вероятно».

Как отметил Ушаков, британская полиция сама называет фамилии подозреваемых вымышленными: «Я не понимаю, для чего это было сделано, и какого рода сигнал посылает британская сторона, трудно разобраться просто. Эти, как вы говорите, «данные», они не данные, а непонятно что».

«Нужно отвлечь внимание»

Необоснованными назвал обвинения в адрес Москвы первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

«Это уже просто смешно становится. Повторяю, какие бы имена ни назывались, российская сторона к этому инциденту не имеет отношения. Пусть это будет на совести наших коллег из Лондона», — сказал он RT.

По словам зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, реагировать на это необходимо в рамках международного права.

«Мы каждый раз предлагали свою помощь в разбирательстве этого инцидента, получаем отказы. На основании чего это делается? Непонятно, что это за очередной акт этого затянувшегося спектакля», — удивился парламентарий в беседе с RT.

Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина также отметила, что Россию до сих пор не допустили к расследованию.

«Её отстранили, это очень выгодно. Сейчас сложная ситуация, обсуждается выход Великобритании из ЕС, много неурегулированных финансовых вопросов, поэтому нужно отвлечь внимание», — предположила Сутормина в разговоре с RT.

«Сначала должны идти доказательства»

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в Солсбери. После этого британская сторона заявила, что к покушению, «весьма вероятно», якобы причастна Москва. При этом доказательств вины России так и не было предоставлено.

Тем не менее страны ЕС и США по призыву Великобритании выслали из своих стран десятки российских дипломатов. В ходе выступления в парламенте Мэй заявила о необходимости наращивать санкционное давление на Москву. Её поддержал бывший глава британского МИД Борис Джонсон.

«Всё международное сообщество должно выразить своё недовольство тем, как действует Россия», — сказал он.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT отметил, что сообщение британских прокуроров было выпущено с одной целью — наказать Россию.

«Политическая репутация Великобритании, США категорически не позволяет верить их заявлениям. Есть опыт Ирака, Ливии и Сирии. Когда я говорю про Ирак, то вспоминаю пробирку с образцами ОМП. Должны сначала идти доказательства, а потом — какие-то заявления», — отметил он.

По его словам, все страны, против которых вводились санкции на основании бездоказательных заявлений, должны обратиться в Совет Безопасности ООН.

«Это единственная площадка, которая может вразумить подобных лидеров. Даже если мы не очень верим в то, что будет нормальных вердикт, в любом случае в рамках международного права надо разбираться с подобными заявлениями», — подчеркнул парламентарий.

По всей вероятности, ответить на обвинения Лондона Москва сможет уже 6 сентября — на эту дату Лондон просит назначить обсуждение ситуации в Солсбери в рамках Совбеза ООН.

В то же время доктор политических наук профессор МГУ Андрея Манойло считает, что наличие или отсутствие доказательств по делу Скрипалей не будет иметь значение для европейской общественности.

«Всем было куда интереснее, как они накажут Россию, вину которой признавали априори. Сейчас имеет смысл вернуться к теме доказательств... Если сейчас никто не даст отпор британцам, то они и американцы так и будут разыгрывать тему Скрипалей, как шарик для пинг-понга», — сказал Манойло RT.

Напомним, что Вашингтон использовал обвинения британских властей в качестве повода для введения санкций против Москвы. Новые ограничительные меры подразумевают запрет на экспорт оружия и поставки продукции двойного назначения. По мнению политолога, после очередных заявлений по делу Скрипалей России грозит очередной раунд санкций, однако сам Лондон на такой шаг не пойдёт.

«Британцы особо санкции применять не могут, у них для этого экономика слабовата. Но они могут должным образом отработать эту историю, расписать биографию этих двух «российских граждан» и готовый информационный продукт предоставить американцам. Американцы сделают вид, что поверили британскому расследованию, и введут новый пакет санкций. Такое вполне может быть, это командная игра» — заключил эксперт.