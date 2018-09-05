«Манипуляция общественным мнением»: как британский МИД использовал доклад ОЗХО по инциденту в Эймсбери

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала выдержки из подготовленного по просьбе Великобритании доклада по инциденту в Эймсбери. В документе говорится, что Дон Стёрджесс и Чарли Роули подверглись воздействию того же вещества, что и Сергей и Юлия Скрипаль в Солсбери. При этом указывается, что экспертам не удалось установить, были ли обнаруженные нервно-паралитические агенты из одной партии. Между тем в МИД Британии заявили, что доклад якобы подтверждает применение в Эймсбери вещества А-234, которое на Западе называют «Новичком», хотя в докладе о нём не говорится ни слова. Также в ведомстве вновь обвинили Москву в причастности к этим инцидентам. В России раскритиковали заявления британских дипломатов, назвав их попытками манипулировать общественным мнением.

Организация по запрещению химического оружия сообщила, что по просьбе британской стороны составила доклад об инциденте в Эйсмбери. Согласно документу, специалисты организации установили, что Дон Стёрджесс и Чарли Роули подверглись воздействию того же вещества, что и Сергей и Юлия Скрипаль в Солсбери.

«Результаты анализа... подтверждают выводы Соединённого Королевства, касающиеся определения токсичного химиката, воздействию которого подверглись г-н Чарли Роули и г-жа Дон Стёрджесс», — отмечается в кратком изложении доклада.

«Токсичное химическое соединение, которое обладает токсичными свойствами нервно-паралитического вещества, — это то же самое токсичное химическое соединение, найденное в образцах, взятых из окружающей среды, и биомедицинских пробах, относящихся к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, а также Николаса Бейли 4 марта 2018 в Солсбери», — говорится в документе.

Между тем в документе указано, что экспертам ОЗХО не удалось установить, были ли отравляющие вещества, найденные в Солсбери и Эймсбери, из одной партии.

«Ввиду того, что неизвестны условия хранения небольшого флакона, найденного в доме Чарли Роули, и того факта, что взятые в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, Николаса Бэйли… образцы подвергались воздействию окружающей среды и влаги, а также из-за загрязнения доступных образцов ОЗХО не смогла прийти к заключению о том, были ли эти образцы из одной синтезированной партии», — отмечается в докладе.

Кроме того, в документе указано, что название и структура токсичного вещества содержится в полной засекреченной версии доклада, которая доступна всем странам — членам организации.

Повод вновь обвинить Россию

В свою очередь, Великобритания уже заявила о том, что отравление двух граждан страны в Эймсбери было вызвано веществом А-234, которое на Западе называют «Новичком», и этот факт якобы подтверждает доклад ОЗХО. Министр иностранных дел Британии Джереми Хант поблагодарил экспертов ОЗХО за оказанную помощь, а также вновь обвинил Россию в использовании химоружия, несмотря на то, что в докладе ОЗХО не говорится о происхождении нервно-паралитического вещества.

«Безрассудность российского государства по ввозу на территорию Великобритании нервно-паралитического вещества, а также полное пренебрежение общественной безопасностью чудовищны и безответственны», — говорится в заявлении Ханта, опубликованном на сайте британского правительства.

При этом отмечается, что «в интересах прозрачности» Лондон попросил опубликовать краткое содержание доклада, а также открыть доступ к полной версии всем участникам конвенции о запрещении химического оружия.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант

Reuters

«ОЗХО не подтверждала ничего подобного»

Между тем в постоянном представительстве России при ОЗХО отметили, что в докладе организации не говорится о так называемом «Новичке».

«ОЗХО не подтверждала ничего подобного, — заявили в постпредстве РФ. — Великобритания в очередной раз манипулирует общественным мнением и использует организацию для преследования своих личных политических интересов. И в то же время появляется всё больше и больше информации о том, что в западных странах на протяжении десятилетий велись разработки так называемого «Новичка», — говорится в заявлении постпредства РФ.

Свою очередь, в Совете Федерации РФ назвали выводы доклада ОЗХО попыткой «взбудоражить общественное мнение на пустом месте». Такое мнение выразил в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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«Это снова попытка на пустом месте взбудоражить общественное мнение и настроить против России весь мир. Но эти выводы ровным счётом ничего не дают. Пусть англичане ищут, кто на их территории занимается подобными диверсиями. Могут обвинять кого угодно, но прежде всего пусть поищут у себя. Отравление Скрипалей они могли объяснить тем, что Россия мстит своим гражданам, хотя это бред. Не для этого их отпускали, чтобы искать где-то в Англии. Эти-то граждане, которые отравлены тем же веществом, при чём? К ним Россия вообще никакого отношения не имеет», — отметил Джабаров.

Ранее 4 сентября пресс-служба посольства России в Лондоне напомнила о том, что с момента инцидента в Солсбери прошло ровно полгода. И всё это время Сергей и Юлия Скрипаль находятся в изоляции, подчеркнули в диппредставительстве.

«В течение шести месяцев они остаются в изоляции под полным контролем британских властей. Они находятся вне поля зрения общественности, в неизвестном месте, лишены возможности свободного общения и переписки с родственниками», — говорится в сообщении.

В посольстве также отметили, что британская сторона отказывается идти на контакт и сообщать России какие-либо детали о ходе расследования инцидента или же о состоянии Скрипалей.

«Подобное поведение Лондона противоречит всем канонам цивилизованных отношений между государствами и является вопиющим нарушением элементарных норм дипломатической вежливости», — указали в диппредставительстве.

Напомним, 4 марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Практически сразу после инцидента, не дожидаясь результатов расследования, британские власти выдвинули обвинения против России в якобы применении химоружия на территории королевства. При этом позднее не было представлено ни одного доказательства вины Москвы.

4 июля в соседнем с Солсбери городе Эймсбери были госпитализированы ещё два человека с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Ими оказались граждане Великобритании 44-летняя Дон Стёрджесс и 45-лений Чарли Роули. 8 июля женщина скончалась. Мужчина же пришёл в сознание и вскоре был выписан из больницы.