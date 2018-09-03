Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из стран Запада в связи с делом Скрипалей

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая перед студентами первого курса МГИМО, прокомментировал высылку российских дипломатов из ряда западных стран в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Лавров отметил, что «снимает шляпу» перед британскими дипломатами, которым удалось убедить своих партнёров выслать дипломатов из России в рамках дела об отравлении Скрипалей.

«Я думаю, в этом проявляется умение британской дипломатии уговаривать и пропускать впереди себя тех, кто может брать на себя чёрную работу», — добавил министр.

По словам главы российского МИД, в ответ на вопросы относительно того, представил ли Лондон какие-либо доказательства своим партнёрам о причастности России к произошедшему, Москве заявляли, что они, вероятно, поступят позднее.

«Нас с Британией ничего не связывает такого непоправимого. Все те события, которые послужили резкому охлаждению, если не замораживанию отношений, из разряда highly likely», — заключил он.

27 августа вступили в силу санкции против России, которые были введены США в связи с делом об отравлении в Солсбери.

Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в беседе с НСН оценил новые американские санкции против России.