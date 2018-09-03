Лавров рассказал об отношении Москвы к внешней политике Вашингтона

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления перед студентами первого курса Московского государственного института международных отношений в понедельник, 3 сентября, заявил, что Москва не признаёт нелегитимных шагов Вашингтона в мировой политике.

«Мы не признаём нелегитимных шагов, которые Вашингтон предпринимает, повторю ещё раз, перечёркивая очень многое из того, что было достигнуто важного, начиная от иранской проблемы, которая была урегулирована в беспрецедентном документе, и заканчивая уже постановкой под сомнение необходимости нахождения во Всемирной торговой организации, не говорю уже про позицию США в отношении палестино-израильского урегулирования», — заявил министр.

27 августа вступили в силу санкции против России, которые были введены США в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков рассказал, что экономический и военный блоки России готовят ответ на новые американские санкции.