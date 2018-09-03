Лавров рассказал об отношении Москвы к внешней политике Вашингтона

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления перед студентами первого курса Московского государственного института международных отношений в понедельник, 3 сентября, заявил, что Москва не признаёт нелегитимных шагов Вашингтона в мировой политике.
Лавров рассказал об отношении Москвы к внешней политике Вашингтона
  • РИА Новости

«Мы не признаём нелегитимных шагов, которые Вашингтон предпринимает, повторю ещё раз, перечёркивая очень многое из того, что было достигнуто важного, начиная от иранской проблемы, которая была урегулирована в беспрецедентном документе, и заканчивая уже постановкой под сомнение необходимости нахождения во Всемирной торговой организации, не говорю уже про позицию США в отношении палестино-израильского урегулирования», — заявил министр.

27 августа вступили в силу санкции против России, которые были введены США в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. 

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков рассказал, что экономический и военный блоки России готовят ответ на новые американские санкции

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить