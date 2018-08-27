В МИД заявили, что экономический и военный блоки России готовят ответ на санкции США

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Экономический и военный блоки России готовят ответ на новые санкции США в отношении российской стороны. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
В МИД заявили, что экономический и военный блоки России готовят ответ на санкции США
  • РИА Новости

«Неужели вы думаете, что мы не справимся с ещё одной или с ещё пятью волнами санкций? Да, к этому нужно готовиться. Мы готовимся, к этому готовятся экономический блок, военный блок», — отметил он.

По его словам, российская дипломатия «позиций не сдаёт».

«Она продолжает борьбу за укрепление российских позиций в мире по всем направлениям: на Ближнем Востоке, в Северо-Восточной Азии, в Африке, в Латинской Америке, в Европе — мы будем искать возможности для нормальной работы и мы будем давать отпор тем, кому эта нормальная работа не нужна и кто видит в нас противника и пытается нас подавить», — добавил Рябков. 

Ранее в правительстве России заявили о разработанных мерах на случай введения санкций в отношении государственного долга. 

27 августа в Кремле подчеркнули, что Россия примет решение об ответных мерах на новые санкции Вашингтона исходя из своих интересов. 

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