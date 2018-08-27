Силуанов сообщил о разработанных мерах для защиты от возможных санкций на госдолг России

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Российские власти разработали меры на случай введения санкций в отношении государственного долга, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Силуанов сообщил о разработанных мерах для защиты от возможных санкций на госдолг России
  • РИА Новости

«У нас есть целый пакет мер, как мы будем действовать, если такие решения будут введены», — цитирует главу Минфина ТАСС.

При этом он выразил надежду, что «этого не произойдёт».

Ранее в Министерстве финансов заявили, что скептически относятся к возможному распространению санкций на российские суверенные облигации.

В ведомстве отметили, что Минфин США в своём докладе конгрессу указал на негативные последствия подобных решений для американских инвесторов.

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