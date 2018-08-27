Силуанов сообщил о разработанных мерах для защиты от возможных санкций на госдолг России
- РИА Новости
«У нас есть целый пакет мер, как мы будем действовать, если такие решения будут введены», — цитирует главу Минфина ТАСС.
При этом он выразил надежду, что «этого не произойдёт».
Ранее в Министерстве финансов заявили, что скептически относятся к возможному распространению санкций на российские суверенные облигации.
В ведомстве отметили, что Минфин США в своём докладе конгрессу указал на негативные последствия подобных решений для американских инвесторов.