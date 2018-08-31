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Министерство торговли США внесло в санкционный список ещё одну организацию из России

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Российский НИИ молекулярной электроники попал в санкционный список Министерства торговли Соединённых Штатов.
Министерство торговли США внесло в санкционный список ещё одну организацию из России
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документ ведомства, который будет официально опубликован 4 сентября.

Как отмечается, деятельность этой организации «не соответствует интересам национальной безопасности и внешней политики США».

Включение в санкционный список означает запрет на торговые операции лиц и компаний из США с данной организацией.

В конце 2017 года две российские оборонные компании также были внесены в чёрный список американского ведомства.

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