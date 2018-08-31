Министерство торговли США внесло в санкционный список ещё одну организацию из России
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документ ведомства, который будет официально опубликован 4 сентября.
Как отмечается, деятельность этой организации «не соответствует интересам национальной безопасности и внешней политики США».
Включение в санкционный список означает запрет на торговые операции лиц и компаний из США с данной организацией.
В конце 2017 года две российские оборонные компании также были внесены в чёрный список американского ведомства.