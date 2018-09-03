Лавров выразил сомнение в том, что Украина изменит отношение к Минским соглашениям

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами первого курса Московского государственного института международных отношений, заявил, что в Москве сомневаются в том, что Киев прекратит саботаж минских договорённостей в ближайшей перспективе.

«Мы (Россия. — RT) сыграли решающую роль в выработке минских договорённостей, которые остаются единственным путём преодоления кризиса на востоке Украины, мы готовы этому всячески способствовать. К сожалению, не только от нас зависит достижение урегулирования на основе минского комплекса мер», — отметил министр.

При этом Лавров сомневается в том, что до выборов на Украине Киев сможет изменить «свою полностью деструктивную» политику, направленную на саботаж и подрыв существующих соглашений, которые были достигнуты в феврале 2015 года.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимир Макей выступил с предложением разработать чёткий механизм контроля за выполнением минских договорённостей.

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