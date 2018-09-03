Глава МИД Белоруссии предложил разработать механизм контроля за выполнением Минских соглашений

Глава внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимир Макей выступил с предложением разработать чёткий механизм контроля за выполнением минских договорённостей. Об этом сообщает TUT.by.

По его словам, после того, как договорённость о заключении соглашений была достигнута, новость об этом «звучала во всех уголках планеты».

«Другое дело — как относятся стороны к этим соглашениям. Не хочется судить, кто прав, кто виноват. Возможно, нужно, чтобы главы государств собрались в очередной раз и договорились о том, что нужно ещё дополнительно сделать, чтобы существовал чёткий механизм контроля за выполнением Минских соглашений», — объяснил министр.

При этом он добавил, что Белоруссия предлагала соответствующие подходы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в ходе встречи российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Германии стороны выразили сожаление в связи с пробуксовкой процесса имплементации минских договорённостей.