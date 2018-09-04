Посольство России заявило о нарушении Британией норм дипломатической вежливости

Короткая ссылка
Поведение Великобритании в деле об отравлении в Солсбери противоречит нормам дипломатических отношений. Об этом заявили в пресс-службе посольства России в Лондоне.
Посольство России заявило о нарушении Британией норм дипломатической вежливости
  • Reuters

Дипломаты напомнили, что 4 сентября исполняется ровно полгода с того момента, как российские граждане Сергей и Юлия Скрипаль «были при невыясненных обстоятельствах госпитализированы» в Солсбери, передаёт РИА Новости. 

«В течение шести месяцев они остаются в изоляции под полным контролем британских властей. Они находятся вне поля зрения общественности, в неизвестном месте, лишены возможности свободного общения и переписки с родственниками», — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти Британии упорно продолжают отказывать посольству в прямых контактах с целью установления состояния здоровья и условий содержания Скрипалей.

«Были заданы десятки вопросов, касающихся в том числе местонахождения пострадавших, симптомов их отравления, применявшихся врачами методов лечения, хода полицейского расследования, предоставления образцов якобы использованного вещества и биоматериалов, наличия улик, способных пролить свет на случившееся», — подчёркивается в сообщении.

Как добавили дипломаты, практически все поставленные вопросы и предложения были проигнорированы.

«Подобное поведение Лондона противоречит всем канонам цивилизованных отношений между государствами и является вопиющим нарушением элементарных норм дипломатической вежливости», — указали в посольстве.

Ранее в российском посольстве заявили, что Лондон должен сотрудничать с Россией в расследовании инцидента в Солсбери. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить