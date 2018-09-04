В Совфеде прокомментировали новый доклад ОЗХО об отравлении в Эймсбери

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал новый отчёт Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении в Эймсбери.

Владимир Джабаров заявил в разговоре с RT, что новые выводы ОЗХО об отравлении Дон Стёрджесс и Чарли Роули в Эймсбери — это попытка «взбудоражить общественное мнение на пустом месте».

«Это снова попытка на пустом месте взбудоражить общественное мнение и настроить против России весь мир. Но эти выводы ровным счётом ничего не дают. Пусть англичане ищут, кто на их территории занимается подобными диверсиями. Могут обвинять кого угодно, но прежде всего пусть поищут у себя. Отравление Скрипалей они могли объяснить тем, что Россия мстит своим гражданам, хотя это бред. Не для этого их отпускали, чтобы искать где-то в Англии. Эти-то граждане, которые отравлены тем же веществом, при чём? К ним Россия вообще никакого отношения не имеет», — отметил Джабаров.

Зампред комитета Совфеда по международным делам также подчеркнул, что Лондон «может выбрать любой повод» для обвинений в адрес России.

«Пчела лишний раз пролетит над Тауэром — скажут, что Россия виновата. Но это ничего ровным счётом не доказывает с точки зрения линии России», — отметил парламентарий.

Ранее ОЗХО опубликовала доклад, в котором сообщается, что пострадавшие в Эймсбери граждане Великобритании Дон Стёрджесс и Чарли Роули были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом, что и экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью Юлией в Солсбери.