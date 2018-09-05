Двое россиян: Мэй излагает версию Лондона по делу Скрипалей в парламенте

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Илья Соколов
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй информирует парламент о расследовании инцидентов в Солсбери и Эймсбери. В среду британские прокуроры сообщили имена россиян, подозреваемых в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, его дочь Юлию и полицейского Ника Бейли. По данным Лондона, к преступлению якобы причастны Александр Петров и Руслан Баширов. В МИД России призвали перейти от «публичных обвинений и информационных манипуляций» к взаимодействию по линии правоохранительных органов. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Москве ничего не говорят названные фамилии. RT ведёт текстовую трансляцию.

Автообновление

  • 05 сентября 2018

    «Мы поддержим разумные решения и разумные действия в отношении России», — сказал Корбин.

  • Вслед за Мэй по делу Скрипалей выступает лидер британской оппозиции в парламенте Джереми Корбин.

  • «Мы должны активизировать наши усилия против ГРУ. Мы прекрасно понимаем, чем ГРУ занимается на нашей территории. Будем делиться информацией с нашими союзниками», — сказала Мэй, отметив, что не может раскрыть эту информацию в парламенте.

  • Британия отвергает причастность к производству «Новичка», заявила Мэй. По её словам, такими возможностями располагала только Россия.

  • Правительство Великобритании на основании разведданных заключило, что двое подозреваемых являются «офицерами ГРУ», заявила Мэй. «Решение, скорее всего, принималось на высшем уровне», — добавила премьер-министр.

  • Мэй утверждает, что Россия отвечала на запросы Лондона «ложью и отговорками».

  • Как отметила Мэй, полиция полагает, что Александр Петров и Руслан Баширов — это псевдонимы.

  • По её словам, было проведено «тщательное расследование с участием судмедэкспертов».

  • Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй информирует парламент о расследовании инцидентов в Солсбери и Эймсбери.

  • Хотя Лондон не намерен добиваться от России выдачи подозреваемых, европейские ордеры на арест уже выпущены. Также Британия настаивает на распространении «красных уведомлений» Интерпола.

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