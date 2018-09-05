Двое россиян: Мэй излагает версию Лондона по делу Скрипалей в парламенте

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй информирует парламент о расследовании инцидентов в Солсбери и Эймсбери. В среду британские прокуроры сообщили имена россиян, подозреваемых в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, его дочь Юлию и полицейского Ника Бейли. По данным Лондона, к преступлению якобы причастны Александр Петров и Руслан Баширов. В МИД России призвали перейти от «публичных обвинений и информационных манипуляций» к взаимодействию по линии правоохранительных органов. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Москве ничего не говорят названные фамилии. RT ведёт текстовую трансляцию.