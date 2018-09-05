Двое россиян: Мэй излагает версию Лондона по делу Скрипалей в парламенте
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05 сентября 2018
«Мы поддержим разумные решения и разумные действия в отношении России», — сказал Корбин.
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Вслед за Мэй по делу Скрипалей выступает лидер британской оппозиции в парламенте Джереми Корбин.
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«Мы должны активизировать наши усилия против ГРУ. Мы прекрасно понимаем, чем ГРУ занимается на нашей территории. Будем делиться информацией с нашими союзниками», — сказала Мэй, отметив, что не может раскрыть эту информацию в парламенте.
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Британия отвергает причастность к производству «Новичка», заявила Мэй. По её словам, такими возможностями располагала только Россия.
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Правительство Великобритании на основании разведданных заключило, что двое подозреваемых являются «офицерами ГРУ», заявила Мэй. «Решение, скорее всего, принималось на высшем уровне», — добавила премьер-министр.
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Мэй утверждает, что Россия отвечала на запросы Лондона «ложью и отговорками».
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Как отметила Мэй, полиция полагает, что Александр Петров и Руслан Баширов — это псевдонимы.
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По её словам, было проведено «тщательное расследование с участием судмедэкспертов».
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй информирует парламент о расследовании инцидентов в Солсбери и Эймсбери.
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Хотя Лондон не намерен добиваться от России выдачи подозреваемых, европейские ордеры на арест уже выпущены. Также Британия настаивает на распространении «красных уведомлений» Интерпола.