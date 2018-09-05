«Ставки слишком высоки»: к чему может привести нагнетание ситуации вокруг Идлиба

Ситуация в Идлибе представляет существенную угрозу для российских войск и обстановки в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в неподконтрольной Дамаску провинции «сформировалось очередное гнездо терроризма». Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о намерении Москвы размежевать оппозицию и боевиков. Минобороны России ведёт переговоры с джихадистами, при этом сирийская армия готова приступить к военной операции. Категорически против любых действий РФ и САР выступает Вашингтон, угрожая нанести удар по сирийским позициям. Как может развиваться ситуация в Идлибе, разбирался RT.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что ситуация в Идлибе подрывает усилия по мирному урегулированию в Сирии и представляет угрозу для российских военных объектов. Представитель Кремля отметил необходимость «разобраться с этой проблемой».

«Дело в том, что там сформировалось очередное гнездо терроризма. Безусловно, это ведёт к общей дестабилизации обстановки… Главное, что это представляет существенную угрозу — и об этом говорил президент России — для наших пунктов временного базирования», — пояснил Песков.

Оплот мятежников и террористов

Идлиб — единственная из четырёх зон деэскалации, которая неподконтрольна Дамаску. С 2011 года северо-западная провинция остаётся оплотом мятежных сил. После освобождения крупных городов Сирии в 2016—2017 годах населённые пункты Идлиба стали пристанищем для «умеренных» и радикальных группировок.

В настоящее время в регионе сосредоточены отряды «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, бывшая «Джебхат-ан-Нусра»)*, «Аль-Каида»**, «Исламская партия Туркестана»*** и другие незаконные вооружённые формирования (НВФ), состоящие из сирийцев, выходцев из Африки, Ближнего Востока, Центральной Азии и Европы.

Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР, а также представители Ирана и Турции стремятся отделить сирийскую оппозицию от джихадистов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, «идут тяжёлые, вязкие, сложные переговоры на всех уровнях с теми, кого раньше называли умеренной оппозицией, а сейчас — боевиками, с их лидерами».

По данным ООН, в Идлибе находятся около 10 тыс. бойцов ХТШ и «Аль-Каиды». В Минобороны РФ полагают, что cкопившиеся в провинции группировки представляют собой достаточно крупную вооружённую силу. Как рассказал ранее Шойгу, отказавшиеся от сопротивления боевики передали российским офицерам и правительственным войскам сотни танков, артиллерийских установок и систем залпового огня. По его словам, это свидетельствует о серьёзной военной угрозе со стороны не сдавшихся НВФ.

В конце августа, после встречи с иранским коллегой Амиром Хатами, министр обороны САР Али Айюб пообещал, что Идлиб будет непременно «очищен от банд террористов» путём переговоров либо с помощью военной операции. Аналогичную точку зрения высказал в интервью RT министр иностранных дел САР Валид Муаллем.

«Международное сообщество должно признать, что провинция Идлиб является сирийской территорией, и сирийское государство обязано полностью вернуть свои территории. И никто не имеет права этому помешать. Во-вторых, как заявил президент Башар Асад, в настоящий момент приоритетной задачей является освобождение Идлиба или путём примирений, чему мы отдаём предпочтение, или военным путём», — отметил Муаллем.

В Москве воздерживаются от резких заявлений по поводу неподконтрольной провинции. Однако положение дел в Идлибе вызывает большую обеспокоенность властей РФ. В регионе не соблюдается режим прекращения огня, а контроль над населёнными пунктами пытаются установить наиболее радикальные формирования, включая ХТШ.

Артиллеристы сирийской армии ведут стрельбу в провинции Идлиб

РИА Новости

© Илья Питалев

Кроме того, с конца 2017 года из примыкающих к Латакии территорий Идлиба боевики несколько раз пытались нанести удары по авиабазе Хмеймим и пункту обеспечения ВМФ в Тартусе. Для этих целей использовались самодельные беспилотники. Все атаки были успешно отражены, однако террористы не прекратили запуски БПЛА, в том числе и по позициям сирийской армии.

3 сентября руководитель ЦПВС Владимир Савченко сообщил об ударе, который был нанесён по правительственным силам из района города Джиср эш-Шугур. В результате атаки пяти беспилотников погибли трое военнослужащих, девять получили ранения.

«Трамп осознаёт, что теряет контроль»

В Москве и Дамаске уверены, что главным препятствием для разрешения кризиса в Идлибе является позиция Соединённых Штатов. По данным Минобороны РФ, Пентагон стягивает к Сирии носители крылатых ракет для последующего удара под предлогом очередной инсценированной химической атаки.

В конце августа в Средиземное море вошёл эсминец Ross типа Arleigh Burke с 28 ракетами «Томагавк», а в Персидский залив был переброшен эскадренный миноносец Sullivans (носитель 56 ракет). На катарскую авиабазу США прибыл стратегический бомбардировщик В-1В Lancer, вооружённый 24 ракетами семейства AGM-158 JASSM. Именно эти ракеты были выпущены в ночь с 13 на 14 апреля нынешнего года по сирийским военным объектам.

4 сентября президент США Дональд Трамп заявил о недопустимости операции в Идлибе сирийской армии при поддержке ВКС России и иранских формирований. По его мнению, военная операция обернётся «серьёзной гуманитарной ошибкой».

Опрошенные RT эксперты считают, что глава Белого дома фактически предупреждает о готовности Соединённых Штатов организовать провокации в неподконтрольной Дамаску провинции и вновь запустить крылатые ракеты по Сирии.

«Сейчас чрезвычайно велика вероятность повторения ракетной атаки ВМС и ВВС США. Трамп осознаёт, что теряет контроль над ситуацией и не собирается идти на какой-либо компромисс. В настоящий момент ему необходимо вновь продемонстрировать силу, и потому новый удар может быть масштабнее предыдущих», — заявил в беседе с RT главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований Аждар Куртов.

Лишнее подтверждение правомерности таких экспертных оценок пришло во вторник — в Белом доме заявили, что США готовы «быстро ответить», если посчитают, что президент Сирии Башар Асад применил химическое оружие.

Ответственный секретарь Академии геополитических проблем, востоковед Араик Степанян предполагает, что Вашингтон может активизировать подконтрольные ЦРУ НВФ. Исламисты попытаются организовать несколько провокаций и поддержать наступление террористов.

«Штаты наверняка начнут распространять фейки о всевозможных военных преступлениях Асада против мирных жителей и задействуют все имеющееся ресурсы для того, чтобы подтолкнуть боевиков к противостоянию с правительственными войсками», — подчеркнул эксперт.

«Перейдёт в горячую стадию»

Важным событием на пути урегулирования ситуации в Идлибе эксперты назвали грядущий саммит России, Ирана и Турции. Как пояснил Дмитрий Песков, ситуация в зоне деэскалации будет одной из центральных тем на этих переговорах.

«Основное внимание будет уделено выводу иностранных боевиков. Я думаю, что в условиях конфликта с США Эрдоган согласится пойти на уступки и часть НВФ покинут Идлиб, а с сирийской оппозицией будут продолжены переговоры. Не исключено, что через Турцию получится договориться об эвакуации боевиков, подконтрольных Саудовской Аравии и Катару», — сообщил Степанян.

Удар западной коалиции по Дамаску, 14 апреля 2018 года

Reuters

© SANA

По прогнозу аналитика, ситуация с выводом повстанцев может быть решена в ближайшие месяцы. При этом не согласившиеся покинуть Идлиб одиозные и радикальные группировки будут уничтожены.

«К сожалению, не все в Идлибе хотят мира. Я уверен, что с оппозицией и «умеренными» НВФ в итоге удастся найти общий язык. Но с террористами придётся воевать. Здесь не может быть иного выхода», — констатировал Степанян.

Аждар Куртов также полагает, что на определённом этапе конфликт в Идлибе «перейдёт в горячую стадию». По его словам, Трамп способен прибегнуть к непредсказуемым мерам, в том числе в сфере поддержки террористов.

«У американцев богатый опыт вооружения исламистов и провоцирования масштабных вооружённых столкновений. Ставки в битве за контроль над Идлибом слишком высоки. Освобождение провинции будет фактически означать крах попыток сместить Асада. Вряд ли кому-то захочется признавать своё поражение», — резюмировал Куртов.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.