Трое погибших, девять раненых: сирийские военнослужащие подверглись атаке беспилотников

В сирийской провинции Латакия боевики атаковали сирийских военнослужащих при помощи беспилотных летательных аппаратов. В результате нападения погибли трое военных САР, ещё девять человек получили ранения. Нападение произошло на фоне предупреждений Москвы и Дамаска о готовящейся провокации с применением химического оружия в провинции Идлиб.

Боевики атаковали позиции сирийский правительственных войск в провинции Латакия при помощи пяти беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) генерал-майор Владимир Савченко.

«Несмотря на достигнутые договорённости о соблюдении режима прекращения боевых действий, боевиками незаконных вооружённых формирований из района города Джиср эш-Шугур провинции Идлиб была предпринята очередная провокационная атака на позиции правительственных войск в горной части провинции Латакия с использованием пяти беспилотных летательных аппаратов кустарного производства», — заявил Савченко.

В результате атаки трое военнослужащих погибли, ещё девять получили ранения различной степени тяжести.

Савченко отметил, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, количество нарушений формирований, действующих со стороны Идлиба, не уменьшилось.

«В течение суток были зафиксированы обстрелы населённых пунктов Сафсафа (шесть раз), Нахшебба (дважды), Кинсибба, Мамухия, Калъат-Марза, Кардаха, Бейт-Смайра, Хамрат, позиций правительственных сил в районе горы Ардаш-Даг в провинции Латакия, районов Хара, Маканис-эд-Дувайри, Эль-Васита, Биньямин и северо-западной окраины (четырежды) города Алеппо, населённого пункта Корназ провинции Хама», — уточнил он​.

Нападения беспилотников

В январе 2018 года российским военным удалось отразить нападение боевиков с применением беспилотных летательных аппаратов. Тогда террористы пытались атаковать авиабазу Хмеймим, а также пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.

Также по теме «Эгоистические геополитические игры»: Лавров раскритиковал позицию США по Сирии Угрозы стран Запада нанести удар по Сирии в ответ на якобы возможное «применение химоружия» выглядят как попытка сохранить присутствие...

По данным Минобороны России, 10 ударных беспилотников направлялись в сторону авиабазы Хмеймим и ещё три — к пункту МТО в Тартусе. Шесть БПЛА российские подразделения радиоэлектронной борьбы взяли под свой контроль, три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, ещё три беспилотника сдетонировали при столкновении с землёй. Оставшиеся семь беспилотников ликвидированы.

В августе в ЦПВС заявили о том, что на территории сирийской провинции Идлиб были замечены и сбиты три дрона, запущенных боевиками.

«21 августа военнослужащими ВС САР были замечены три беспилотных летательных аппарата в ударном оснащении, приближавшихся к позициям правительственных войск у западной окраины населённого пункта Абу-Дали на юге провинции Идлиб со стороны территорий, контролируемых незаконными вооружёнными формированиями. Огнём зенитной установки ЗУ-23 и стрелкового оружия все три БПЛА были уничтожены», — сообщали представители ЦПВС.

Ситуация вокруг Идлиба

Сирийская провинция Идлиб практически не контролируется правительственными войсками. В настоящее время территория провинции — единственный в стране крупный анклав, оккупированный войсками боевиков вооружённой оппозиции, а также, по утверждению Москвы и Дамаска, террористическими группировками, которые периодически производят атаки на правительственные войска Сирии.

Обстановка вокруг сирийской провинции накаляется. По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра»)* готовит провокацию, чтобы обвинить правительство САР в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

Также по теме «Подготовка к тройственной агрессии»: глава МИД Сирии о возможной провокации с химоружием в Идлибе Инсценировка химической атаки в сирийской провинции Идлиб станет предлогом для агрессии ряда государств против Сирии. Об этом в...

Для инсценировки «химической атаки», по словам Конашенкова, в город Джиср эш-Шугур доставлены восемь ёмкостей с хлором, которые позже были вывезены в деревню Халлюз.

Тогда же стало известно, что к провокации с химатакой усиленно готовятся Соединённые Штаты и их союзники. Как отметил Конашенков, американская «антитеррористическая коалиция» копит силы для ракетного удара по Сирии якобы в связи с применением химического оружия.

«С этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец УРО «Салливанс» (The Sullivans) ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами «воздух — поверхность» AGM-158 JASSM», — рассказал представитель российского военного ведомства.

Глава МИД арабской республики Валид Муаллем в эксклюзивном интервью RT отметил, что Вашингтон «готовит тройственную агрессию под предлогом «применения химического оружия».

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, угрозы Запада нанести удар по Сирии в ответ на возможное «применение химического оружия» выглядят как стремление сохранить присутствие террористов на территории САР. Лавров отметил, что Соединённые Штаты не в первый раз пытаются защитить террористов, чтобы использовать их в борьбе с режимом Асада.

«Создаётся впечатление, что эту тему и угрозы, которые выдвигаются в связи с этим в адрес сирийского правительства, используют с единственной целью — не дать выгнать террористов из зоны деэскалации Идлиб», — заявил министр.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что у стран Запада нет доказательств, подтверждающих подготовку химической атаки в Сирии, в то время как Россия приводит «всё больше и больше фактов, которые подтверждают готовящуюся постановку применения правительством Сирии химического оружия».

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.