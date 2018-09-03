«Подготовка к тройственной агрессии»: глава МИД Сирии о возможной провокации с химоружием в Идлибе

Инсценировка химической атаки в сирийской провинции Идлиб станет предлогом для агрессии ряда государств против Сирии. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявил глава МИД арабской республики Валид Муаллем. Он отметил, что подобный сценарий западная коалиция уже реализовывала в Хан-Шейхуне и Думе. При этом министр подчеркнул, что Дамаск отдаёт предпочтение мирному освобождению сирийских территорий. Также Муаллем рассказал о процессе восстановления страны, присутствии американских военных и отношениях с курдскими формированиями.

— Когда может начаться военная операция, если есть решимость использовать военный метод? Или существует другой вариант, если учесть, что, по заявлению Турции, «Хайат Тахрир аш-Шам»* связана с группировкой «Джабхат ан-Нусра», которая раньше была признана террористической организацией? При этом спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура ранее заявил, что 10 тыс. террористов в Идлибе заслуживают поражения.

— Во-первых, международное сообщество должно признать, что провинция Идлиб является сирийской территорией. Сирийское государство обязано вернуть все свои территории, и никто не имеет права этому помешать. Во-вторых, как заявил президент Башар Асад, в настоящий момент приоритетной задачей является освобождение Идлиба или путём достижения перемирия, чему мы отдаём предпочтение, или военным путём. В-третьих, следует учитывать, что группировка «Джабхат ан-Нусра», являющаяся важнейшим формированием в Идлибе, внесена в список террористических организаций решением Совета Безопасности ООН.

Таким образом, Сирия и её друзья единогласно считают необходимым освободить Идлиб или путём примирения, или военным путём. Чтобы оградить гражданское население от опасностей боевых действий, мы открыли гуманитарный коридор через аэродром Абу Зухур. Этот коридор открыт уже целую неделю, и мы приняли сотни сирийских семей, прибывших из провинции Идлиб в районы, подконтрольные сирийской армии. Исходя из этого, я заявляю, что необходимость действовать военным путём может возникнуть в связи с противостоянием группировке «Джабхат ан-Нусра». Что же касается тех формирований, которые хотят мирного урегулирования, то они должны обозначить свою позицию и выполнять свои обязательства в процессе примирения.

— Министр иностранных дел Лавров ознакомил вас с содержанием его переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Почувствовали ли вы в связи с этим какие-то изменения в позициях Эр-Рияда и Анкары относительно борьбы с терроризмом именно в Идлибе?

— Первое, что я услышал на пресс-конференции министров Лаврова и аль-Джубейра, — это новый язык саудовской позиции. Этот факт, хотя и запоздалый, мы приветствуем. Что касается переговоров с турецкой стороной (между Россией и Турцией. — RT), то они продолжаются и увенчаются трёхсторонним саммитом, который состоится 7 сентября в Тегеране. Подождём итогов. Несомненно, взаимопонимание между Россией и Турцией очень важно. Мы не стремимся к конфронтации с Анкарой. Но турки должны понимать, что провинция Идлиб и другие провинции являются частью сирийской территории, находящейся под суверенитетом Сирии.

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем

© Sergei Karpukhin / Reuters

— То положительное изменение, которое вы заметили на совместной пресс-конференции Лаврова и аль-Джубейра, возможно, сформирует в определённой степени новые отношения между Сирией и Саудовской Аравией. На какой основе это может произойти?

— Мы приветствуем возобновление отношений между Сирией и любой арабской страной. Я могу поспорить с любой арабской страной, которая скажет, что мы вмешивались в её внутренние дела и направляли подконтрольные нам группировки для разрушения её инфраструктуры и что мы до сих пор финансируем и вооружаем какие-то группировки, которые занимаются подрывной деятельностью в Сирии. Поэтому основы вполне очевидны, и они являются частью международных отношений: как мы относимся к другим, так бы мы хотели, чтобы относились к нам.

Также по теме «Инструменты вброса»: как США намерены «урегулировать» обстановку в Идлибе Освобождение Идлиба от боевиков является приоритетной задачей для Дамаска. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявил глава МИД Сирии...

— Каковы ваши отношения с Вашингтоном? Вы предостерегли США от любой новой агрессии, направленной против Сирии. Остаются ли отношения с Америкой напряжёнными до крайней степени? Или же существуют секретные контакты между вами и американскими делегациями, как об этом сообщают некоторые СМИ?

— Во-первых, нет никаких секретных встреч, поскольку в этой связи сами по себе возникают вопросы: «Какая нам от этого польза? Разве эта администрация заслуживает доверия? Разве она выполняет свои обязательства по заключённым с ней соглашениям?» Категорически нет! Эта администрация посвятила себя службе интересам Израиля и осуществляет в нашем регионе политику, продиктованную Израилем. Американская администрация без всяких встреч и контактов демонстрирует свою откровенную враждебность по отношению к Сирии ещё с 2011 года, когда начался сирийский кризис, который продолжается до сих пор. Она до сих пор поддерживает ИГИЛ**, она снабдила оружием группировку «Джабхат ан-Нусра».

А сейчас она готовит тройственную агрессию под предлогом «применения химического оружия», что является частью американской поддержки ИГИЛ и затягивания кризиса в Сирии, особенно если учитывать, что мы вот-вот разрешим этот кризис.

— То есть какого-либо контакта между Дамаском и Вашингтоном быть не может, даже через посредников?

— Я исключаю это.

— Мы много слышим о том, что в Идлибе, возможно, будет устроена новая провокация с применением химических отравляющих веществ. Есть ли у вас какая-то информация об этом? Есть сведения, что люди из «Белых касок» похитили в Идлибе 44 ребёнка, готовясь к этой атаке. Расскажите нам подробнее об этом сценарии.

— Да, они похитили детей и начали использовать их на разных сайтах в интернете, размещая их сфабрикованные свидетельства. Кроме того, контрабандой были доставлены контейнеры с хлором в районы Идлиба, контролируемые «Белыми касками» с помощью группировки «Джабхат ан-Нусра». Во взаимодействии с британскими спецслужбами они готовят сценарий, который будет транслироваться по всему миру после начала военной операции в Идлибе.

Это, по сути, подготовка к тройственной агрессии под предлогом «применения химоружия». Таким образом ранее была совершена агрессия после инсценировки химатаки в Хан-Шейхуне. После этого был нанесён ракетный удар по авиабазе в Сирии. Был акт тройной агрессии в апреле под предлогом применения химоружия в Думе. Эта агрессия была совершена даже до начала расследования этой химатаки в Думе со стороны международных экспертов. Это означает, что подобный повод специально создаётся для введения в заблуждение международного сообщества. Никто больше не верит этим сказкам, особенно после того, как Израиль переправлял через свою территорию группу так называемых «Белых касок» из южных провинций Сирии в Иорданию, а Запад признался, что он опекает и финансирует эту группировку.

— Вопрос по поводу восстановления Сирии после войны. Вы говорили, что Россия имеет приоритет в этом вопросе. Мы слышали сообщения о том, что были предложения арабских стран Персидского залива Дамаску помочь в восстановлении страны в обмен на уступки в позиции по союзу с Ираном. Правда ли это?

— Я так не считаю. Во-первых, тема отношений с Ираном не подлежит обсуждению ни по каким соображениям. Это стратегические отношения, возникшие с момента победы иранской революции в 1979 году, а также благодаря позиции Ирана по проблеме Палестины. Если сравнить позицию шаха Ирана с позицией иранской революции, то мы увидим реальное изменение позиции. С того момента отношения развивались глубоко и стремительно. Поэтому эти отношения, несмотря на любые соблазны, не подлежат обсуждению.

— Однако вам нужны деньги на восстановление Сирии. От кого? Некоторые говорят, что Россия переживает экономический кризис.

— Во-первых, Россия — великая держава. И никто ни у кого не просит помощи. У нас также есть свои ресурсы. У нас есть нефть на суше и на море, нефть на побережье Латакии и Банияса. Эти месторождения намного богаче, чем в других районах Средиземного моря. Во-вторых, мы действительно благодаря усилиям правительства и государственному финансированию начали восстановление в Сирии. В большинстве освобождённых деревень идут восстановительные работы. Конечно, инфраструктура разрушена. Для её восстановления требуется использовать зарубежный опыт и внешнее финансирование. Всё это есть у дружественных стран, например у России, Ирана, Индии, Малайзии, Китая, Бразилии. Все эти страны имеют возможности.

— Страны Залива не предлагали свою помощь? И не будут предлагать, на ваш взгляд?

— Нет, никогда. Страны Залива ничего не решают. Страны Залива выполняют то, что от них требует Вашингтон. Я даже не знаю, остались ли у них вообще деньги. Даже военное присутствие Вашингтона в Сирии финансируется странами Залива.

— Как вы прокомментируете американское военное присутствие?

— Это незаконное присутствие. Никто в Сирии не требовал этого присутствия. И законное правительство Сирии занимает решительную позицию по отношению к этому присутствию как к незаконному. Они пришли в Сирию, чтобы играть роль в принятии окончательного решения. И эта роль, несомненно, враждебна интересам сирийского народа. Поэтому мы говорим, что это присутствие незаконное. И мы боремся против этого присутствия.

— На что опирается окончательное решение, по мнению Дамаска? На политическое урегулирование на основе Сочи, Астаны или Женевы?

— Во всяком случае, у каждой из этих площадок своя роль в урегулировании сирийского кризиса. Астана создала зоны деэскалации. Этот процесс носит больше военный характер, чем политический. Сочи был местом межсирийского диалога, всеобщего диалога, в котором участвовали более 2 тыс. сирийцев. Это был важный поворотный пункт. Женева извлекла пользу из этого конгресса. Однако Женева, к сожалению, до сих пор находится под давлением Запада. И поэтому (женевский процесс. — RT) не продвигается.

— Почему идёт борьба против сочинского формата?

— Это отношения между Россией, США и Западом в целом. Однако сочинский конгресс доказал свою необходимость.

— Вы сказали, что Сирия начала действительно восстанавливать те районы, которые были разрушены войной. И ещё проблема беженцев активно поднимается Россией. Однако есть некоторые государства, принимающие…

— Россией и Сирией.

— Однако есть государства, которые принимают беженцев и подвергаются давлению с целью помешать их возвращению. Даже ООН заявляет, что возвращение беженцев невозможно до политического решения, урегулирования, политического перехода. Как вы прокомментируете эту позицию ООН и международного сообщества?

Также по теме На пути к урегулированию: конституционную комиссию Сирии могут сформировать до конца сентября Конституционная комиссия Сирии будет сформирована к концу сентября, сообщили члены сирийских оппозиционных групп. Предполагается, что...

— Это реакция ООН и международного сообщества на нарушение прав человека. Беженцы имеют право свободно выбирать возвращение на родину. Мы приветствуем их возвращение и призываем их возвращаться. Из-за того, что, во-первых, их уровень жизни не выше, чем тот, что был в Сирии. Посмотрите, как живут беженцы в Ливане. Или в палаточном лагере «Рукбан» в Иордании, в других палаточных лагерях в Иордании и даже в Турции. Мы говорим им: «Возвращайтесь в Сирию».

— Некоторые говорят, что Иордания подвергается давлению, чтобы воспрепятствовать возвращению беженцев. Правда ли это?

— В Иордании с момента начала кризиса в Сирии был создан оперативный штаб Аль-Мук. Он руководил военными действиями террористов в южных провинциях Сирии, которые были освобождены в последнее время. Иордания не защищена от влияния террористов. Я считаю, что возвращение сирийских беженцев на родину желательно и необходимо.

Это в интересах беженцев и в интересах Сирии. Мы хотим, чтобы они вносили свой вклад в программы восстановления Сирии как квалифицированная рабочая сила, чтобы они вернулись в объятия родины. Это естественно. Но если государство будет подвергаться давлению с целью воспрепятствовать их возвращению, то я считаю, что такая политика долго не проживёт.

— Израиль снова угрожает. Какие карты есть в руках Дамаска, чтобы дать ответ на такие угрозы? Тем более что Сирия говорит, что присутствие Ирана даже не подлежит обсуждению?

— Нет, не подлежит обсуждению. Угрозы со стороны Израиля — не новость. Они и раньше угрожали словами и наносили удары по некоторым районам Сирии. Мы будем отвечать. В настоящий момент мы отвечаем путём уничтожения управляемых ими террористических группировок в Сирии. И то, что произошло в южных провинциях — Кунейтре, Дараа и Сувейде, — произойдёт и в других районах.

— Вы говорите о скором окончании войны и восстановлении. Однако если посмотреть на ситуацию на земле, то весь район восточнее Евфрата находится вне вашего контроля. Недавно был визит представителей Совета демократической Сирии в Дамаск, где они встретились с ответственными лицами. Как вам видится эта ситуация?

— Во-первых, мы говорим нашим курдским братьям, что они часть народа Сирии. То есть они являются сирийскими гражданами. Что бы ни обещали им Соединённые Штаты, они должны учиться на своем опыте, накопленном на протяжении более 100 лет, когда они опирались на великие державы, которые впоследствии от них отказались. Я им говорю, что мы в Сирии, правительство Сирии готовы продолжать этот диалог. Правительство начало этот диалог и надеется его завершить без вмешательства извне.

— Курды до сих пор делают ставку на американцев?

— Да. К сожалению. Некоторые из них, но не большинство. Некоторые из них делают ставку на американцев. И я скажу, что это неверная ставка. Американцы известны тем, что бросают своих союзников. Поэтому правильный расчёт — полагаться на родину. Сирия решительно настроена на восстановление своего суверенитета на всей территории.

— Как Сирия будет восстанавливать суверенитет сирийского правительства в районах, подконтрольных курдам? Силой? Или путём переговоров?

— Мы отдаём приоритет переговорам. Мы отдаём предпочтение перемирию. Что касается некоторых требований курдов, связанных с их культурой и историей, то мы их рассматриваем. И мы готовы их учитывать.

Однако здесь есть красные линии. Это целостность территории Сирии и неприкосновенность её суверенитета. Это была первая тема сирийско-курдского диалога, который проходил в Дамаске. И курдские представители, которые приехали в Дамаск, признали это. Это означает, что мы не допустим отделения и не допустим федерализации. Курдам предлагается прежде всего диалог.

Мы предпочитаем диалог и взаимопонимание. Однако в конце концов мы должны вернуть суверенитет. Институты сирийской власти должны вернуться во все районы Сирии.

— Кто-нибудь препятствует окончанию этой войны военными методами?

— Америка.

— И в регионе есть какие-либо государства, которые всё ещё хотят продолжения этой войны?

— Американские сателлиты. Они известны. Я не хочу их сейчас называть. К сожалению, некоторые из них начали понимать, в каком направлении развиваются события. Некоторые боятся, что терроризм придёт к ним. Но в конце концов именно американское вмешательство немного притормаживает развязку.

—Так каким образом можно бороться с американским присутствием?

— Всеми законными способами. Есть опыт народов. Посмотрите на Ирак в прошлом, до прихода ИГИЛ. Есть множество законных способов.

— Совсем недавно в России проходил чемпионат мира по футболу. Мы до сих пор находимся в этой атмосфере. В вашем последнем интервью RT вы сказали, что мы вернёмся на второй тайм, так как сейчас перерыв. Бывает дополнительное время, бывает серия пенальти. В чью пользу окончится этот матч и каким образом?

— Конечно, на самом деле этот мундиаль в России был историческим и идеально организованным. Я хочу вас заверить, что футбольный мундиаль в Сирии будет в пользу сирийского народа.

— Без дополнительного времени? Сирийский народ сам решает.

— Без дополнительного времени в интересах сирийского народа.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.