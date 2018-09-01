«Инструменты вброса»: как США намерены «урегулировать» обстановку в Идлибе

Освобождение Идлиба от боевиков является приоритетной задачей для Дамаска. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем. Ранее глава Госдепа Майк Помпео заявил, что США расценивают наступление сирийского правительства в Идлибе как эскалацию конфликта. Позднее американские СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что США уже подготовили список целей, по которым военные якобы нанесут удар в случае применения химоружия Дамаском. При этом Москва неоднократно предупреждала о готовящейся в регионе провокации с целью обвинить в атаке сирийское правительство. Что стоит за позицией Вашингтона и анонимными вбросами в медиа — в материале RT.

Освобождение Идлиба является приоритетной задачей для Дамаска. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем. Он подчеркнул, что предпочтение отдаётся мирному урегулированию.

«Международное сообщество должно признать, что провинция Идлиб является сирийской территорией и сирийское государство обязано полностью вернуть свои территории. И никто не имеет права этому помешать. Во-вторых, как заявил президент Башар Асад, в настоящий момент приоритетной задачей является освобождение Идлиба или путём примирений, чему мы отдаём предпочтение, или военным путём», — сказал министр.

Он назвал «важнейшим формированием» в регионе террористическую организацию «Джабхат ан-Нусра»*.

«Сирия единогласно со своими друзьями считает необходимым освободить Идлиб или путём примирений, или военным путём», — подчеркнул Муаллем.

«Цели выбраны»

Ранее телеканал CNN со ссылкой на «множество источников в администрации» сообщил, что американские спецслужбы и военные якобы определили список целей, по которым будет нанесён удар в случае применения в Идлибе химического оружия.

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Ссылаясь на неназванного представителя администрации президента США Дональда Трампа, канал сообщил, что «ответ может последовать очень быстро». Источник утверждает, что предварительный выбор целей сократит время между приказом президента и нанесением самого удара. При этом решение об ударах ещё не принято.

Сообщение CNN показывает, насколько низко пала западная журналистика в профессиональном плане, заявил в беседе с RT доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

«Это сообщение уровня бульварных СМИ. Все более или менее серьёзные специалисты прекрасно понимают, что, если Соединённые Штаты угрожают нанести удар, военные специалисты будут делать расчёты, куда наносить удары. Это естественно, как и наличие у США списка целей в Сирии», — говорит эксперт.

Подобные анонимные заявления ведут к эскалации ситуации, заметил в разговоре с RT политолог Александр Асафов.

«Такой инструмент для медийного вброса, как неназванный источник, используется уже достаточно давно. В их числе есть и фейковые новости, которые вбрасываются через источники, которые «пожелали остаться неизвестными», — подчеркнул политолог.

Солдаты правительственной армии САР

Reuters

© Omar Sanadiki

31 августа госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон расценивает наступление сирийских правительственных сил на позиции боевиков в Идлибе как эскалацию конфликта.

«Сергей Лавров защищает наступление Сирии и России на Идлиб… США расценивают это как эскалацию уже опасного конфликта», — написал Помпео в своём Twitter.

Sergey Lavrov is defending Syrian and Russian assault on #Idlib. The Russians and Assad agreed not to permit this. The U.S sees this as an escalation of an already dangerous conflict. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 31 августа 2018 г.

Кроме того, Госдеп распространил заявление, в котором сообщается, что новый спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри отправится в турне по Израилю, Иордании и Турции с 1 по 4 сентября. В ходе этих визитов он «особо подчеркнёт, что США ответит на любое применение химического оружия со стороны сирийского режима». Кроме того, отмечается, что Джеффри затронет тему заявлений Москвы о готовящейся инсценировке химической атаки в Сирии.

Незадолго до высказываний Помпео глава российского МИД заявил, что законные власти Сирии имеют полное право ликвидировать террористическую угрозу на своей территории.

«Прежде всего это касается законных властей Сирии, которые имеют полное право обеспечивать свой суверенитет и изгонять, ликвидировать террористическую угрозу на своей территории», — ответил Лавров на вопрос RT, заданный в ходе пресс-конференции с главой МИД Эритреи Османом Салехом Мохаммедом.

Кроме того, Лавров заявил о готовящихся провокациях с химическим оружием, с помощью которых могут быть скомпрометированы сирийские правительственные силы.

«Я бы всё-таки говорил не о риске использования химического оружия, а о риске провокаций с использованием химического оружия с целью обвинить в этом затем сирийское правительство. Что провокации готовятся, сомнений нет. И ООН, и Гааге, где находится штаб-квартира ОЗХО, мы предъявили конкретные факты, которые получены из разных источников. Эти факты совпадают», — отметил министр иностранных дел России.

25 августа о готовящейся провокации в Идлибе сообщило Минобороны России. По данным ведомства, для этих целей в город Джиср эш-Шугур доставили восемь ёмкостей с хлором, которые позднее вывезли в деревню Халлюз. Также в районе находятся боевики, помощь которым оказывают спецслужбы Великобритании, заявили в ведомстве.

Американский госсекретарь рефлекторно реагирует на замечания Лаврова о готовящейся провокации, отметил Асафов.

«В данном случае Помпео среагировал на это заявление, абсолютно не вдаваясь в контекст. Это тревожный знак, который показывает, что обстановка очень сложная и вопрос Идлиба для урегулирования сирийского конфликта является ключевым. Там сосредоточены последние остатки террористов, которых свозили отовсюду. Среди них есть и различные группы, с которыми сотрудничали и американские инструкторы, и другие силы региона. Теперь же неясно, куда их вывозить из Идлиба дальше», — пояснил Асафов в разговоре с RT.

По его словам, американская сторона пытается затянуть решение этого вопроса в надежде, что она выйдет на какое-либо компромиссное решение.

«Все эти события и заявления являются оформлением ситуации в Идлибе, которая сейчас сложилась. Их задача — не дать войскам Сирийской арабской республики очистить район от террористов. Обвинения в сторону Лаврова — это очевидная реакция на его слова, которые это подтверждают», — считает эксперт.

Солдаты правительственной армии САР

Reuters

© Omar Sanadiki

Оружия нет, список есть

Представители МИД России и Сирии неоднократно обращали внимание мирового сообщества, что весь сирийский химический арсенал был утилизирован ещё 2015 году, в том числе при поддержке США.

«У Дамаска даже физически нет возможностей для этого — химические арсеналы САР были полностью уничтожены под международным контролем в 2014—2015 годах в ходе уникальной операции с участием в том числе и США, не говоря уже о том, что подобный шаг явил бы собой вопиющий пример самоубийственного безумия, в котором вряд ли кто-нибудь может заподозрить сирийское руководство», — заявила Мария Захарова.

С таким заявлением в конце августа выступил и посол Сирии в России Рияд Хаддад.

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«У них один предлог для всего — это использование химоружия. И как только наша армия благодаря поддержке дружественных стран продвигается вперёд для освобождения наших земель, тут же Запад и США хотят вмешаться для того, чтобы нанести удар по Сирии, и для того, чтобы ослабить нашу страну и продлить войну», — приводит его слова РИА Новости.

Наличие или отсутствие объектов с химическим оружием не играет решающей роли в выборе целей для американских ударов, поясняет Геворг Мирзаян. По словам эксперта, ракеты будут направлены в те места, на которые укажет разведка, вне зависимости от экспертного заключения о хранении там химоружия.

«США ударят по той же категории объектов, по которым они ударили в прошлый раз. Экспертное мировое сообщество прекрасно понимает, что у Башара Асада нет химического оружия. Но американцам, чтобы наносить удары, не нужно брать справку у ОЗХО, что на каком-то объекте хранится химоружие. ЦРУ покажет на некие военные объекты и скажет, что именно там хранится химическое оружие. Никто не будет проверять, так это или нет на самом деле», — заключил эксперт.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.