Лавров: власти Сирии имеют полное право изгонять террористов со своей территории

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что законные власти Сирии имеют полное право ликвидировать террористическую угрозу на своей территории.

Об этом он сказал по итогам переговоров с главой МИД Эритреи Османом Салехом Мохаммедом в Сочи.

«Прежде всего это касается законных властей Сирии, которые имеют полное право обеспечивать свой суверенитет и изгонять, ликвидировать террористическую угрозу на своей территории», — ответил Лавров на вопрос RT.

Накануне Лавров заявил, что Россия призвала западных партнёров «не играть с огнём» в Идлибе.

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