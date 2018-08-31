Лавров: власти Сирии имеют полное право изгонять террористов со своей территории
- РИА Новости
Об этом он сказал по итогам переговоров с главой МИД Эритреи Османом Салехом Мохаммедом в Сочи.
«Прежде всего это касается законных властей Сирии, которые имеют полное право обеспечивать свой суверенитет и изгонять, ликвидировать террористическую угрозу на своей территории», — ответил Лавров на вопрос RT.
Накануне Лавров заявил, что Россия призвала западных партнёров «не играть с огнём» в Идлибе.
RT ведёт прямую трансляцию.