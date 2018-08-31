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Лавров: власти Сирии имеют полное право изгонять террористов со своей территории

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что законные власти Сирии имеют полное право ликвидировать террористическую угрозу на своей территории.
Лавров: власти Сирии имеют полное право изгонять террористов со своей территории
  • РИА Новости

Об этом он сказал по итогам переговоров с главой МИД Эритреи Османом Салехом Мохаммедом в Сочи.

«Прежде всего это касается законных властей Сирии, которые имеют полное право обеспечивать свой суверенитет и изгонять, ликвидировать террористическую угрозу на своей территории», — ответил Лавров на вопрос RT.

Накануне Лавров заявил, что Россия призвала западных партнёров «не играть с огнём» в Идлибе.

RT ведёт прямую трансляцию.

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