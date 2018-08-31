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Лавров заявил, что у России нет сомнений в готовящихся провокациях в Идлибе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нет сомнений в том, что в Идлибе планируются провокации.
Лавров заявил, что у России нет сомнений в готовящихся провокациях в Идлибе
  • РИА Новости

Об этом он сказал после переговоров с главой МИД Эритреи Османом Салехом Мохаммедом в Сочи.

«Я бы всё-таки говорил не о риске использования химического оружия, а о риске провокаций с использованием химического оружия с целью обвинить в этом затем сирийское правительство. Что провокации готовятся, сомнений нет. И ООН и Гааге, где находится штаб-квартира ОЗХО, мы предъявили конкретные факты, которые получены из разных источников. Эти факты совпадают», — сказал Лавров.

По его словам, необходимо предпринимать усилия, чтобы международные организации «возвысили свой голос» против подобных попыток.

RT вёл прямую трансляцию.

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