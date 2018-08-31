Лавров заявил, что у России нет сомнений в готовящихся провокациях в Идлибе
- РИА Новости
Об этом он сказал после переговоров с главой МИД Эритреи Османом Салехом Мохаммедом в Сочи.
«Я бы всё-таки говорил не о риске использования химического оружия, а о риске провокаций с использованием химического оружия с целью обвинить в этом затем сирийское правительство. Что провокации готовятся, сомнений нет. И ООН и Гааге, где находится штаб-квартира ОЗХО, мы предъявили конкретные факты, которые получены из разных источников. Эти факты совпадают», — сказал Лавров.
По его словам, необходимо предпринимать усилия, чтобы международные организации «возвысили свой голос» против подобных попыток.
RT вёл прямую трансляцию.