В Госдуме прокомментировали сообщения о составленном США списке сирийских объектов для воздушных ударов

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о составленном военной разведкой США предварительном списке сирийских объектов, по которым может быть нанесён воздушный удар, если американский президент Дональд Трамп отдаст приказ о нападении.

«Америка пытается сделать очередное раскрученное шоу с длительной рекламой и анонсом. Цель заключается не только в том, чтобы нанести существенное поражение сирийской армии, которая является единственным и естественным союзником Москвы на территории Сирии, но и в том, чтобы ударить по престижу и авторитету России», — считает депутат.

По мнению Шерина, в настоящее время Дональд Трамп предпринимает «реанимационные меры» по отношению к своей стране.

«Соединённые Штаты, конечно, нанесут удар. Для них это имеет жизненно важный интерес. Если Америка не будет держать весь мир в страхе, посыплется её экономика. Трамп сегодня предпринимает беспрецедентные шаги, разрывает различные международные договоры, пытается выйти из ВТО. Но это просто реанимационные меры, потому что госдолг США очень большой. Так что если Трамп не будет делать подобные попытки, он не сможет удержать страну. Это провокация», — заключил он.

Ранее СМИ сообщили, что представители военной разведки США составили предварительный список сирийских объектов, по которым может быть нанесён воздушный удар, если Дональд Трамп отдаст приказ о нападении.