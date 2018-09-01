СМИ: США подготовили список возможных целей в Сирии для воздушных ударов

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Представители военной разведки США составили предварительный список сирийских объектов, по которым может быть нанесён воздушный удар, если американский лидер Дональд Трамп отдаст приказ о нападении.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на многочисленные американские официальные лица.

Отмечается, что пока Трамп не принял решение нанести воздушные удары по территории Сирии, но собеседник телеканала отметил, что военные США «могут очень быстро отреагировать» в случае необходимости. 

По данным источников, в США опасаются, что Дамаск может якобы применить химическое оружие при наступлении на Идлиб.

Собеседник канала добавил, что в течение последних нескольких недель Дамаск перебрасывал ближе к Идлибу военные вертолёты.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона призвала западных партнёров «не играть с огнём» в Идлибе.

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