Центр по примирению: американские инструкторы готовили пытавшихся прорваться к Пальмире боевиков

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Боевики из «Восточных львов», которые пытались прорваться к Пальмире, должны были провести серию терактов в районе сирийской Пальмиры и захватить город за неделю. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии.
Центр по примирению: американские инструкторы готовили пытавшихся прорваться к Пальмире боевиков
  • РИА Новости

«В задачу боевиков входило провести серию терактов в районе населённого пункта Пальмира и обеспечить проход главных сил — около 300 боевиков — для захвата города в течение ближайшей недели», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что столкновение войск Сирии с боевиками произошло юго-восточнее Пальмиры. В результате двое террористов убиты, двое взяты в плен.

Уточняется, что в подготовке группы террористов принимали участие и американские инструкторы, с американской базы также поставлялось оружие и боеприпасы.

«Показания пленных террористов ещё раз подтверждают, что в 55-километровой зоне вокруг населённого пункта Эт-Танф, оккупированной США, находятся базы по подготовке боевиков, обучение которых осуществляют, в частности, и американские инструкторы для дестабилизации обстановки на территории Сирии», — уточнили в центре.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нет сомнений в том, что в Идлибе планируются провокации.

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