Центр по примирению: американские инструкторы готовили пытавшихся прорваться к Пальмире боевиков
- РИА Новости
«В задачу боевиков входило провести серию терактов в районе населённого пункта Пальмира и обеспечить проход главных сил — около 300 боевиков — для захвата города в течение ближайшей недели», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что столкновение войск Сирии с боевиками произошло юго-восточнее Пальмиры. В результате двое террористов убиты, двое взяты в плен.
Уточняется, что в подготовке группы террористов принимали участие и американские инструкторы, с американской базы также поставлялось оружие и боеприпасы.
«Показания пленных террористов ещё раз подтверждают, что в 55-километровой зоне вокруг населённого пункта Эт-Танф, оккупированной США, находятся базы по подготовке боевиков, обучение которых осуществляют, в частности, и американские инструкторы для дестабилизации обстановки на территории Сирии», — уточнили в центре.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нет сомнений в том, что в Идлибе планируются провокации.