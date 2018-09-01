Центр по примирению: столкновение войск Сирии с боевиками произошло юго-восточнее Пальмиры

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RT
В российском Центре по примирению враждующих сторон на территории Сирии сообщили о столкновении на юго-востоке от Пальмиры сирийских правительственных войск с боевиками.
Центр по примирению: столкновение войск Сирии с боевиками произошло юго-восточнее Пальмиры
  • РИА Новости

«Сегодня в 5 часов утра в 36 км юго-восточнее города Пальмиры произошло боестолкновение сирийских правительственных войск с диверсионно-террористической группой боевиков, попытавшейся прорваться из района населённого пункта Эт-Танф в направлении города Пальмиры», — говорится в сообщении центра.

По уточнённым данным, в результате боестолкновения двое террористов убиты, двое взяты в плен.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нет сомнений в том, что в Идлибе планируются провокации.

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