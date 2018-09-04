В МИД Сирии заявили, что США поставляют оружие ИГ

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США и их союзники поставляют оружие боевикам террористических организаций, в том числе через третьи страны, такие как Украина. Об этом заявил первый секретарь Департамента международных отношений МИД Сирии Алаа Дин Саид Хамдан.
В МИД Сирии заявили, что США поставляют оружие ИГ
  • Reuters

«Очевидно, что Соединённые Штаты и их союзники поставляют огромное число боеприпасов и оружия, используют третьи страны, такие как, например, восточноевропейские страны, Украина, балканские страны, чтобы подпитывать оружием «Фронт ан-Нусру»* и ИГИЛ*», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что американские инструкторы готовили пытавшихся прорваться к Пальмире боевиков.

23 августа в российском МИД рассказали, что боевики ИГ и «Джабхат ан-Нусры» укрываются в лагере для беженцев с ведома США.

*  «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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