«Не дайте этому случиться»: Трамп призвал Москву, Дамаск и Тегеран не допустить наступления в Идлибе

Президент США призвал Дамаск, Москву и Тегеран не переходить в наступление в сирийской провинции Идлиб, откуда боевики обстреливают позиции правительственных сил, а также населённые пункты. Трамп считает, что операция может привести к гибели «сотен тысяч людей». При этом в РФ неоднократно призывали группировки в Идлибе сложить оружие. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что РФ совместно с союзниками добиваются размежевания террористов от умеренной оппозиции в регионе. В то же время Москва располагает данными о готовящейся провокации с использованием химоружия: она будет предлогом для нового ракетного обстрела арабской республики. 7 сентября в Иране состоится саммит при участии Москвы, Тегерана и Анкары, главной темой которого станет урегулирование ситуации в Идлибе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Сирия, Россия и Иран, по его мнению, не должны вести наступление в провинции Идлиб, где сосредоточены последние группы террористов в САР.

«Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Русские и иранцы совершили бы серьёзную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не дайте этому случиться!» — написал американский лидер в Twitter.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 сентября 2018 г.

При этом Москва, Тегеран, Анкара и Дамаск предпринимают все возможные усилия для размежевания умеренной оппозиции и террористов в Идлибе. Об этом в понедельник, 3 сентября, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он также подчеркнул, что невозможно до бесконечности терпеть ситуацию, которая сложилась в этом регионе.

«Режим прекращения огня (в Идлибе. — RT) нарушается с завидной регулярностью. Уже больше двух месяцев из этой зоны производят обстрелы позиций сирийской армии. Оттуда даже пытаются устраивать набеги на эти позиции и оттуда запускают огромное количество беспилотников в попытке атаковать нашу военную базу в Хмеймиме», — заявил Лавров.

Кроме того, по словам министра иностранных дел РФ, боевики активно используют беспилотники, которые угрожают, в частности, российской базе Хмеймим.

«Оттуда запускают огромное количество беспилотников в попытке атаковать нашу военную базу в Хмеймиме. Уже больше 50 беспилотников было сбито», — подчеркнул дипломат.

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Накануне в Сирии в результате нападения террористов в провинции Латакия погибли трое военнослужащих САР, ещё девять получили ранения различной степени тяжести. Боевики атаковали позиции правительственных сил при помощи пяти самодельных БПЛА.

«Несмотря на достигнутые договорённости о соблюдении режима прекращения боевых действий, боевиками незаконных вооружённых формирований из района города Джиср эш-Шугур провинции Идлиб была предпринята очередная провокационная атака на позиции правительственных войск в горной части провинции Латакия с использованием пяти беспилотных летательных аппаратов кустарного производства», — заявил Савченко.

Также глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко сообщал, что в Идлибе боевики продолжают обстрелы населённых пунктов, не уменьшается количество нарушений режима прекращения огня.

При этом Москва ранее заявила, что в Сирии готовится провокация, цель которой — обвинить официальный Дамаск в применении химического оружия. Как полагают в МИД, это станет предлогом для нанесения удара по правительственным силам САР со стороны западной коалиции.

Американский истребитель F-16 над Ближним Востоком

globallookpress.com

Российская сторона уже предостерегла США и их союзников от применения силы против Дамаска.

«Хотела бы подчеркнуть, что этим Соединённые Штаты Америки отбросят назад все проведённые меры по сирийскому мирному урегулированию. И в этом нужно отдавать отчёт», — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 30 августа.

#Захарова: Т.о идет активная подготовка к инсценировке применения правительственными войсками химического оружия в идлибской зоне в расчете на то, чтобы в дальнейшем США нанесли ракетные удары по правительственным войскам — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 30 августа 2018 г.

Тогда же глава МИД САР сообщил, что организация «Белые каски» похитили 44 ребёнка, чтобы использовать их при готовящейся инсценировке химической атаки.

«За созданием такой псевдоорганизации, как «Белые каски», стоят британские спецслужбы, они их спонсируют, они ими руководят… По нашим данным, они недавно похитили 44 ребёнка в зоне Идлиба для реализации этой постановки с химическим оружием», — заявил Муаллем.

Как подчеркнул постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин, члены ОЗХО заинтересовались данными России о готовящейся провокации в Идлибе.

«Наши коллеги с большим интересом восприняли сообщение и просили иметь в виду, что позиция западных стран по сирийскому вопросу, в частности, в том, что касается химического оружия, вызывает недоумение и ставит в некомфортное положение большое количество стран, — заявил Шульгин. — Поэтому было высказано пожелание, чтобы мы довели свою точку зрения на складывающуюся ситуацию до большего количества делегаций, встретились бы с региональными группами, с группой движения неприсоединения, функционирующей в ОЗХО.

7 сентября в Иране состоится саммит Москва — Тегеран — Анкара, который будет главным образом посвящён освобождению сирийского Идлиба. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил министр иностранных дел САР Валид Муаллем.

Отметим, Идлиб — единственная провинция Сирии, которая остаётся под контролем боевиков. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, где укрываются террористы и члены их семей, отказавшиеся добровольно сложить оружие.



